Nuovi aggiornamenti sul risanamento della rete idrica a Grottaglie. Nelle scorse ore si è svolto un incontro tra l’Amministrazione comunale, i tecnici di Acquedotto Pugliese e l’azienda appaltatrice per fare il punto sull’avanzamento dei lavori in città.

A che punto sono i lavori di risanamento

Dal confronto è emerso che, sui 25 chilometri complessivi di interventi previsti, ne sono stati realizzati poco meno di 10. Come già ipotizzato nei mesi scorsi, durante gli scavi è stato riscontrato il pessimo stato di conservazione delle condotte idriche, una condizione che rende necessari ulteriori interventi rispetto a quanto inizialmente programmato.

Nuove strade coinvolte dai cantieri

Proprio a causa delle criticità emerse, diverse arterie principali e numerose strade cittadine dovranno essere ancora interessate dai lavori di risanamento idrico. Tra quelle indicate:

via Ennio

via Madonna di Pompei

via La Sorte

via Colombo

via Messapia

Si tratta di zone molto frequentate, motivo per cui l’Amministrazione ha chiesto particolare attenzione nella programmazione degli interventi.

Un piano per ridurre i disagi

Durante l’incontro è stata avanzata la richiesta, rivolta all’azienda appaltatrice e ad Acquedotto Pugliese, di predisporre un piano di intervento dettagliato, con l’obiettivo di limitare il più possibile i disagi alla popolazione. Il documento dovrebbe essere consegnato nelle prossime settimane.

Asfalti definitivi: si parte da marzo

Per quanto riguarda invece le strade dove i lavori sono già stati completati, in particolare via Gramsci e tutte le vie delle Regioni (Foggia, Campania e altre), il ripristino degli asfalti definitivi è previsto a partire dal mese di marzo.

I tempi sono legati al periodo necessario per il corretto assestamento delle coperture provvisorie, fase tecnica indispensabile per garantire una maggiore durata degli interventi.

Un intervento strategico per la città

Il risanamento della rete idrica rappresenta un’opera strategica per Grottaglie, necessaria per ridurre dispersioni e guasti. Gli aggiornamenti ufficiali verranno pubblicati anche nella sezione ultim’ora a Grottaglie, con eventuali modifiche alla viabilità o nuove comunicazioni ai residenti.

Hai notato disagi o criticità legate ai lavori? Puoi inviare una segnalazione alla redazione: eventuali aggiornamenti verranno aggiunti all’articolo.