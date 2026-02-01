Pubblicità in concessione a Google

Momenti di tensione nella tarda serata di ieri a Grottaglie, dove una discussione tra giovani nel luna park allestito per i festeggiamenti in onore di San Ciro è degenerata in una rissa. A darne notizie é un Ansa:”Nel corso dello scontro, uno dei partecipanti ha estratto un coltello: un ventenne è stato più volte ferito, mentre un ragazzo di 16 anni è rimasto ferito a un braccio mentre cercava di calmare la situazione. Entrambi sono stati soccorsi dal 118 e trasportati all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto, dove sono stati ricoverati in condizioni che «non destano preoccupazione» e non sarebbero in pericolo di vita. Sulla vicenda stanno indagando gli agenti del commissariato di Polizia di Grottaglie per ricostruire dinamica e responsabilità.”

