Risultati Sindaco Elezioni Taranto 2025

Le elezioni amministrative 2025 per il Comune di Taranto stanno attirando l’attenzione di tutta la Puglia. La sfida tra i candidati sindaco si preannuncia serrata e i dati dello spoglio stanno arrivando in queste ore. In questo articolo troverai l’analisi completa e in tempo reale sull’andamento della votazione. Se stai cercando i risultati sindaco Elezioni Taranto, sei nel posto giusto.

Consulta anche la nostra guida ai candidati presidente Provincia Taranto per approfondire lo scenario politico locale.

Secondo Wikipedia, il 2025 rappresenta un anno chiave per le elezioni amministrative in Italia, con moltissimi comuni al voto. Anche Taranto, capoluogo di provincia e snodo politico strategico, rientra tra questi.

Stando ai primi dati riportati l’affluenza si attesta intorno al 56,60.

Indice

Candidati Sindaco

In lizza per la carica di sindaco ci sono sei candidati, espressione di diverse anime politiche. Il favorito Piero Bitetti, sostenuto dal centrosinistra, è tallonato da Luca Lazzàro per il centrodestra. Non mancano candidature civiche e del Movimento 5 Stelle.

Proiezioni e Exit Poll

Secondo gli exit poll trasmessi da fonti autorevoli, Bitetti si attesterebbe tra il 37% e il 41%, mentre Lazzàro si colloca tra il 20% e il 24%. Seguono gli altri candidati con percentuali inferiori. Un ballottaggio sembra sempre più probabile.

Ecco i Risultati

Aggiornamento in tempo reale:

Continua a seguire GIR per aggiornamenti continui sui risultati sindaco elezioni Taranto, con grafici, tabelle e commenti politici.