Roberto Vecchioni in concerto nel cuore del centro storico di Grottaglie

Il 3 agosto 2025, la splendida Piazza Regina Margherita di Grottaglie si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto per accogliere uno dei cantautori più amati della musica italiana: Roberto Vecchioni. Un evento imperdibile per tutti gli appassionati della canzone d’autore, promosso nell’ambito delle iniziative estive che ogni anno animano la città delle ceramiche.

Vecchioni porterà sul palco i suoi più grandi successi, in un concerto che promette poesia, riflessioni e melodie che hanno segnato la storia della musica italiana. Un’occasione unica per vivere una serata d’autore nella suggestiva cornice del centro storico di Grottaglie.

Il concerto è gratuito e aperto al pubblico. L’inizio è previsto per le ore 21:00. Si consiglia di arrivare in anticipo per trovare posto nelle aree limitrofe alla piazza. Per informazioni e aggiornamenti è possibile consultare il sito ufficiale del Comune di Grottaglie o seguire gli annunci sui canali social dell’evento.

Chi è Roberto Vecchioni

Nato a Milano il 25 giugno 1943, Roberto Vecchioni è cantautore, scrittore, poeta e professore universitario. Dopo aver conseguito una laurea in Lettere Antiche, ha insegnato nei licei e all’università, affiancando alla carriera accademica quella artistica. La sua attività musicale prende il via negli anni ’60 come autore per altri interpreti, ma è negli anni ’70 che esplode come solista, diventando uno dei volti più rappresentativi della canzone d’autore italiana.

Con oltre 30 album all’attivo, premi prestigiosi come il Festival di Sanremo del 2011 vinto con *Chiamami ancora amore*, e una produzione letteraria che spazia tra saggistica e narrativa, Vecchioni è oggi considerato un punto di riferimento della cultura italiana. La sua biografia completa è disponibile sul sito ufficiale dell’artista.

Roberto Vecchioni non è solo musica, ma anche pensiero, emozione e impegno civile: un mix che nel concerto di Grottaglie troverà la sua espressione più autentica.

Il suo stile unico, fatto di testi profondi e melodie avvolgenti, è riuscito a emozionare intere generazioni. E adesso è pronto a conquistare anche il pubblico pugliese, in un evento che si preannuncia già memorabile.