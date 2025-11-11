Pubblicità in concessione a Google

Immagina di arrivare all’aeroporto con solo lo smartphone in mano, il biglietto cartaceo è un ricordo del passato. Questa è la nuova realtà che sta adottando Ryanair: da mercoledì 12 novembre 2025 sarà attiva esclusivamente la modalità della carta d’imbarco digitale (DBP) per tutti i passeggeri.

In questo articolo esploreremo che cosa cambia, come funziona il processo e quali sono i vantaggi (e le attenzioni da avere) per chi vola con Ryanair.

Prima di procedere, puoi approfondire il tema dei biglietti digitali in generale facendo riferimento a una guida sulle carte d’imbarco, oppure scoprire come le procedure di check‑in online stanno cambiando nel mondo del trasporto aereo per un’esperienza più fluida e sostenibile.

Indice

1. Perché Ryanair abbandona il biglietto stampato?

La decisione della compagnia low‑cost non è casuale né meramente tecnologica: Ryanair indica tre principali motivazioni. In primo luogo, la riduzione dei costi aeroportuali e tariffari per i passeggeri: con la sola carta d’imbarco digitale si evitano le spese legate alla stampa fisica.

In secondo luogo, il miglioramento del servizio cliente durante il giorno del viaggio: grazie all’app, alla carta digitale, ai dati già caricati e alle notifiche in tempo reale, Ryanair promette un’esperienza più fluida.

Infine, l’aspetto ambientale: eliminare la carta significa un risparmio notevole di risorse. Ryanair stima l’abbattimento di circa 300 tonnellate di carta l’anno grazie alla transizione.

2. Come funziona la carta d’imbarco digitale?

Il processo è relativamente semplice ma richiede attenzione. Ecco i passaggi principali:

Effettua il check‑in online entro le tempistiche previste, tramite il sito o l’app MyRyanair.

entro le tempistiche previste, tramite il sito o l’app MyRyanair. Una volta completato il check‑in, la carta d’imbarco digitale (DBP) apparirà automaticamente nell’ app Ryanair.

Presenta la DBP all’accesso ai controlli di sicurezza e al gate di imbarco. Non sarà più possibile stampare autonomamente il biglietto cartaceo.

Da mercoledì 12 novembre 2025, Ryanair non emetterà più carte d’imbarco cartacee normalmente.

3. Cosa devono fare i passeggeri prima e in aeroporto?

Ecco una checklist utile per essere pronti:

Verifica di avere installato l’app ufficiale MyRyanair sul tuo smartphone e di aver effettuato l’accesso almeno una volta.

Effettua il check‑in online nei tempi indicati (solitamente nelle 48 o 24 ore prima del volo, in base alla prenotazione).

Assicurati che il telefono sia carico e abbia accesso all’app durante l’imbarco. Meglio avere una batteria sufficiente o una power bank. Anche se Ryanair offre un’alternativa, è prudente non contare su situazioni eccezionali.

Se non hai smartphone o tablet, Ryanair prevede ancora la possibilità di ottenere una carta d’imbarco cartacea gratuitamente in aeroporto, a condizione che il check‑in sia già stato effettuato online.

Arriva in tempo: anche se il biglietto è digitale, i tempi tecnici per sicurezza, bagagli e gate restano. In caso di arrivo senza check‑in online potresti incorrere in supplementi o problemi.

4. Eccezioni, problemi comuni e come gestirli

Non tutto è perfetto: ecco alcune situazioni da considerare e le soluzioni previste da Ryanair.

Smartphone scarico o smarrito: se hai già effettuato il check‑in online e il tuo dispositivo si scarica o lo perdi prima dei controlli, Ryanair fornirà una carta d’imbarco cartacea gratuitamente in aeroporto. [oai_citation:11‡Ryanair Assistenza](https://help.ryanair.com/hc/it/categories/38653074432913-Carta-d-imbarco-digitale)

Nessuno smartphone: i passeggeri senza smartphone o tablet riceveranno carte d’imbarco cartacee in aeroporto gratuitamente, sempre che il check‑in online sia stato completato. [oai_citation:12‡Ryanair Assistenza](https://help.ryanair.com/hc/it/categories/38653074432913-Carta-d-imbarco-digitale)

Nazioni con requisiti speciali: Alcuni Paesi richiedono ancora la carta d’imbarco cartacea per legge o regolamento – ad esempio in alcune destinazioni del Nord Africa, come il Marocco. In questi casi la digitale funge da conferma e poi viene stampata in aeroporto. [oai_citation:13‡The Independent](https://www.independent.co.uk/travel/news-and-advice/ryanair-smartphone-boarding-pass-how-works-b2860637.html?utm_source=chatgpt.com)

Prenotazioni tramite agenti/terze parti: La compagnia invita i passeggeri a verificare che i loro dettagli siano corretti, soprattutto se la prenotazione è stata fatta via OTAs, per evitare problemi al momento del check‑in. [oai_citation:14‡The Irish Times](https://www.irishtimes.com/transport/2025/11/11/why-ryanair-is-scrapping-physical-boarding-passes-and-what-it-means-for-you/?utm_source=chatgpt.com)

5. Impatto sul viaggio, vantaggi e criticità

Passare alla sola carta d’imbarco digitale comporta vari cambiamenti tangibili.

Vantaggi:

Processo più rapido: con meno carta da gestire e tutto sullo smartphone, i tempi possono ridursi.

Servizi digitali integrati: l’app MyRyanair offre funzioni aggiuntive come aggiornamenti in tempo reale, notifiche e opzioni “ordine al posto” (order‑to‑seat) per cibo/bevande.

Ambiente: meno carta significa minor consumo di risorse e riduzione della stampa fisica. Un aspetto sempre più rilevante per i viaggiatori sensibili alla sostenibilità.

Criticità:

Dipendenza dal dispositivo: se il telefono è scarico, rotto o non si apre l’app, potrebbero esserci inconvenienti (sebbene Ryanair abbia previsto misure). È importante essere preparati.

Accessibilità: utenti meno tecnologici o senza smartphone potrebbero trovarsi a disagio o dover chiedere assistenza. Alcuni osservatori segnalano che potrebbero esserci problemi di inclusione.

Regole locali: in alcune destinazioni la carta cartacea è ancora richiesta per legge — informarsi sempre prima di partire.

Per un’agenzia di comunicazione o per chi viaggia spesso, questo significa aggiornare i propri processi: assicurarsi che i clienti sappiano scaricare l’app, che il check‑in venga fatto in tempo e che abbiano un piano B per il dispositivo mobile.

Nel complesso, la transizione della compagnia verso la carta d’imbarco digitale rappresenta un segnale forte: la digitalizzazione ‑ ormai ovunque ‑ entra negli aeroporti anche sotto forma di un piccolo codice QR o barcode sullo schermo del telefono. In questo cambio epocale, chi viaggia deve solo mettere in tasca lo smartphone, ma anche la giusta dose di attenzione e preparazione.

La rivoluzione è in atto: basta un solo tocco sull’app e via, verso l’aeroporto, senza più la stampante in casa o la preoccupazione di dimenticare il foglio. Con un pizzico di abitudine in più, la nuova modalità digitale può rendere il viaggio più semplice, più rapido e più “verde”. Buon volo!