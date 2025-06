Pubblicità in concessione a Google

L’estate non porta solo sole e vacanze, ma anche l’occasione perfetta per concedersi qualche acquisto a prezzo ribassato. I saldi estivi 2025 sono alle porte e, come ogni anno, promettono grandi occasioni per gli amanti dello shopping e per chi cerca di rinnovare il guardaroba senza svuotare il portafogli.

In tutta Italia, la partenza ufficiale dei saldi è fissata per sabato 6 luglio, con una durata che varia da regione a regione ma che in genere si estende per sei settimane. Un appuntamento fisso nel calendario commerciale, atteso sia dai consumatori che dai commercianti, che vedono in questo periodo un’occasione importante per smaltire l’invenduto e rilanciare le vendite.

Abbigliamento, calzature, accessori, ma anche arredamento, tecnologia e cosmetici: le categorie in promozione sono tante, e la regola d’oro è sempre la stessa — confrontare, valutare e approfittare con intelligenza. Molti negozi fisici anticipano le promozioni con vendite private riservate ai clienti fidelizzati, mentre l’online si muove già da settimane con offerte lampo e codici sconto.

Attenzione però alle trappole: è sempre bene conservare lo scontrino, controllare che il prezzo originale sia indicato chiaramente e che lo sconto applicato sia reale. Le associazioni dei consumatori consigliano anche di evitare gli acquisti impulsivi e di concentrarsi su ciò che davvero serve.

I saldi estivi non sono solo un’opportunità per risparmiare, ma anche per sostenere l’economia locale, dando una mano ai piccoli negozi di quartiere che, in molti casi, resistono alla concorrenza dei grandi colossi del web.

In definitiva, con un po’ di attenzione e qualche consiglio furbo, i saldi possono diventare un’occasione divertente e vantaggiosa per tutti. Buono shopping!

Calendario saldi estivi 2025

Di seguito la tabella con le date aggiornate dei saldi estivi 2025.

Regioni Saldi Vendite promozionali Abruzzo 5 luglio per 60 giorni con possibilità di effettuare vendite promozionali in qualsiasi periodo dell’anno Basilicata 5 luglio – 2 settembre con divieto delle vendite promozionali 30 giorni prima della data inizio saldi Calabria 5 luglio per 60 giorni con divieto vendite promozionali 15 giorni prima della data inizio saldi Campania 5 luglio per 60 giorni con divieto vendite promozionali 30 giorni prima della data inizio saldi Emilia Romagna 5 luglio per 60 giorni con divieto vendite promozionali 30 giorni prima della data inizio saldi Friuli Venezia Giulia 5 luglio – 30 settembre con possibilità di effettuare vendite promozionali in qualsiasi periodo dell’anno Lazio 5 luglio per 60 giorni con divieto vendite promozionali 30 giorni prima della data inizio saldi Liguria 5 luglio – 18 agosto per 45 giorni con divieto vendite promozionali 40 giorni prima della data inizio saldi Lombardia 5 luglio – 2 settembre per 60 giorni con divieto vendite promozionali 30 giorni prima della data inizio saldi Marche 5 luglio – 1 settembre con divieto vendite promozionali 30 giorni prima della data inizio saldi Molise 5 luglio per 60 giorni con divieto vendite promozionali 30 giorni prima e 30 dopo della data inizio saldi Piemonte 5 luglio per 8 settimane con divieto vendite promozionali 30 giorni prima della data inizio saldi Puglia 5 luglio – 2 settembre con divieto vendite promozionali 15 giorni prima della data inizio saldi Sardegna 5 luglio per 60 giorni con divieto vendite promozionali 40 giorni prima della data inizio saldi Sicilia 5 luglio – 15 settembre con possibilità di effettuare vendite promozionali in qualsiasi periodo dell’anno Toscana 5 luglio per 60 giorni con divieto vendite promozionali 30 giorni prima della data inizio saldi Umbria 5 luglio per 60 giorni con possibilità di effettuare vendite promozionali in qualsiasi periodo dell’anno Valle d’Aosta 5 luglio – 30 settembre per 60 giorni con divieto vendite promozionali 15 giorni prima della data inizio saldi Veneto 5 luglio – 31 agosto con divieto vendite promozionali 30 giorni prima della data inizio saldi Trento e Provincia per 60 giorni, i commercianti determinano liberamente i periodi in cui effettuare i saldi

ALTO ADIGE Distretto di Bolzano, Oltradige e Bassa Atesina Bolzano, Andriano, Terlano, Nalles, Meltina, Laives, Vadena, Bronzolo, Ora, Egna, Montagna, Termeno, Magrè, Cortaccia, Cortina, Salorno, Aldino, Trodena, Anterivo, S. Genesio, Fiè, Sarentino, Appiano, Caldaro, Cornedo, Nova Ponente, Nova Levante dal 16 luglio al 13 agosto Tires, Castelrotto, Renon, Ortisei, S. Cristina, Selva Gardena dal 22 agosto al 19 settembre Distretto di Merano e Burgraviato Merano, Moso in Passiria, San Leonardo in Passiria, S. Martino in Passiria, Rifiano, Tirolo, Scena, Lagundo, Caines, Parcines, Avelengo, Marlengo, Verano, Plaus, Cermes, Lana, Postal, Gargazzone, San Pancrazio d’Ultimo, Ultimo, Proves, Lauregno, Tesimo, Senale/S. Felice, Naturno dal 16 luglio al 13 agosto Distretto Valle Isarco e Alta Valle Isarco Bressanone, Rio Pusteria, Fortezza, Varna, Rodengo, Naz-Sciaves, Luson, Velturno, Chiusa, Funes, Barbiano, Laion, Ponte Gardena, Vipiteno, Brennero, Racines, Campo di Trens, Val di Vizze, Villandro, Vandoies dal 16 luglio al 13 agosto Distretto Val Pusteria Brunico, Perca, Valdaora, Rasun Anterselva, Monguelfo-Tesido, Valle di Casies, Braies, Villabassa, Dobbiaco, San Candido, San Lorenzo di Sebato, Falzes, Chienes, Terento, Gais, Selva dei Molini, Valle Aurina, Predoi, Campo Tures, Sesto dal 16 luglio al 13 agosto Marebbe, San Martino in Badia, La Valle, Badia, Corvara dal 22 agosto al 19 settembre Distretto Val Venosta Curon Venosta (tranne Resia e San Valentino alla Muta), Glorenza, Sluderno, Malles, Lasa, Castelbello-Ciardes, Silandro, Laces, Martello, Tubre, Prato allo Stelvio, Senales (tranne Maso Corto) dal 16 luglio al 13 agosto Stelvio, Maso Corto, Resia, San Valentino alla Muta dal 22 agosto al 19 settembre