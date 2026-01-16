A Grottaglie l’attesa è finita: è stato pubblicato il manifesto ufficiale della Grande Festa di San Ciro 2026, l’appuntamento più sentito e identitario della città. Un momento che ogni anno unisce fede, tradizione ed emozione, richiamando la comunità attorno al suo Santo Patrono.
Il manifesto della Festa di San Ciro 2026
Il manifesto appena diffuso racchiude l’intero programma degli eventi religiosi e civili previsti per il 2026. Dalle solenni celebrazioni liturgiche alla storica processione per le vie cittadine, fino agli appuntamenti culturali e alle iniziative collaterali che animeranno Grottaglie nei giorni dedicati a San Ciro.
Eventi religiosi e civili in programma
Come da tradizione, il calendario prevede momenti di forte partecipazione popolare: celebrazioni religiose, riti antichi tramandati nel tempo e iniziative pensate per coinvolgere tutte le generazioni. Accanto agli eventi di culto, spazio anche a manifestazioni civili e culturali che contribuiranno a rendere ancora più viva l’atmosfera della festa.
San Ciro e il legame con la città
La Festa di San Ciro rappresenta molto più di un appuntamento religioso. È un simbolo di identità e appartenenza per Grottaglie, un’occasione per riscoprire la storia e la devozione verso il santo, venerato come protettore della città. Un legame che si rinnova ogni anno e che continua a unire generazioni diverse.
Dove consultare il programma completo
Il manifesto consente di avere una visione d’insieme di tutti gli appuntamenti previsti. Per conoscere date, orari e dettagli delle iniziative, è possibile consultare anche il sito LaFocra.it, costantemente aggiornato.
Per un approfondimento sul significato storico e religioso del Santo, è disponibile anche la scheda dedicata a San Ciro su Wikipedia.
Gli eventi civili e religiosi legati alla festa saranno inoltre segnalati nei principali circuiti informativi dedicati alle manifestazioni del territorio, come eventi e appuntamenti nel Tarantino.
Seguici per restare aggiornato. Nei prossimi giorni pubblicheremo ulteriori dettagli e approfondimenti sulla Festa di San Ciro 2026.