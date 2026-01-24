Pubblicità in concessione a Google

Ogni anno, quando Grottaglie si prepara a celebrare San Ciro, non è soltanto una festa patronale a tornare. Torna un rito collettivo, un sentimento condiviso che attraversa generazioni, vicoli, famiglie. È un appuntamento che parla alla memoria della città e, allo stesso tempo, alla sua capacità di ritrovarsi comunità.

La festa di San Ciro non è fatta solo di processioni, luminarie e momenti religiosi. È fatta soprattutto di persone. Di chi aspetta, di chi partecipa, di chi osserva in silenzio e di chi vive questi giorni come un richiamo identitario profondo. In un tempo in cui tutto corre veloce, San Ciro diventa una pausa necessaria: un momento in cui Grottaglie si guarda allo specchio e si riconosce.

L’inciso necessario: la costruzione della fòc’ra

E poi c’è lei, la fòc’ra. Un elemento che va oltre il gesto materiale dell’accendere un fuoco. La sua costruzione è un rito nel rito: paziente, faticoso, fatto di mani esperte e di conoscenze tramandate. Non è improvvisazione, ma rispetto di regole non scritte, di equilibri precisi, di una tradizione che chiede attenzione e responsabilità.

La fòc’ra non nasce in un attimo: cresce giorno dopo giorno, sotto gli occhi dei cittadini, diventando simbolo visibile dell’attesa. È lavoro silenzioso e collettivo, che unisce generazioni diverse e restituisce valore al “fare insieme”. In quel legno accatastato con cura c’è il senso profondo della festa: nessuno è spettatore, tutti sono parte di qualcosa di più grande.

C’è poi un tratto che a Grottaglie emerge puntuale, ogni anno. Così come in Italia siamo tutti commissari tecnici della Nazionale, nei giorni che precedono San Ciro diventiamo improvvisamente tutti maestri della fòcra. Ognuno ha la sua teoria: su come si doveva fare, su dove andava messo quel tronco, su come “una volta” si faceva meglio. È un coro spontaneo, a volte rumoroso, ma profondamente grottagliese. Perché anche questo, in fondo, è partecipazione: sentirsi parte della fòcra prima ancora che venga accesa

Una tradizione che parla al presente

Celebrando San Ciro, Grottaglie non guarda solo al passato. Si interroga sul presente e sul futuro delle proprie tradizioni. Il rispetto delle regole, la sicurezza, la convivenza tra devozione e vita quotidiana sono temi che oggi più che mai accompagnano la festa. Ed è proprio qui che una comunità matura dimostra la sua forza: nel custodire i simboli, adattandoli con intelligenza ai tempi che cambiano.

San Ciro resta così: una festa che non è solo calendario, ma identità. E quella fòcra, quando finalmente si accende, non illumina soltanto una piazza. Accende un senso di appartenenza che, a Grottaglie, continua a bruciare forte.