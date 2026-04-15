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Arrivano buone notizie dalla sanità della provincia di Taranto. E’ operativo il robot Da Vinci Xi al presidio ospedaliero di Martina Franca. Nell’ospedale è infatti operativo il sistema robotico della più avanzata chirurgia mininvasiva, che consente operazioni ad alta precisione tramite bracci robotici controllati da una console. Il chirurgo opera visualizzando il campo in 3D HD, migliorando la precisione, riducendo sanguinamenti e infezioni, e facilitando una degenza ospedaliera più rapida per il paziente.

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La chirurgia robot-assistita consente, inoltre, un recupero funzionale più rapido, con ritorno precoce alle normali attività quotidiane.

Nello specifico, la piattaforma Xi permette interventi complessi multi-quadrante senza riposizionamento del paziente, ampliando le possibilità terapeutiche soprattutto nella chirurgia oncologica ginecologica, urologica e addominale. Nella ginecologia del presidio martinese, ad esempio, la tecnologia robotica è già impiegata nel trattamento delle neoplasie uterine e ginecologiche mediante la tecnica del linfonodo sentinella, approccio che consente una stadiazione oncologica più accurata evitando, nei casi selezionati, la linfadenectomia sistematica e riducendo significativamente la morbilità chirurgica e le complicanze linfatiche. L’utilizzo del linfonodo sentinella rappresenta oggi uno standard moderno nella chirurgia oncologica ginecologica, permettendo trattamenti sempre più personalizzati, meno invasivi e orientati alla qualità di vita della paziente.

Una bella notizia che pone la sanità tarantina all’avanguardia e che mostra un passo avanti concreto verso una medicina sempre più moderna.