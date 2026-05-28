COMUNICATO STAMPA — COMUNE DI GROTTAGLIE, UFFICIO STAMPA

Ho scelto sempre, con senso di responsabilità e nel pieno rispetto del mandato ricevuto dai cittadini, di mettere al centro del mio operato politico esclusivamente il bene della comunità di Grottaglie, anteponendo il dialogo e la collaborazione alle appartenenze politiche. Per questo, ho deciso di accettare insieme al mio gruppo politico, tempo fa, l’invito del sindaco D’Alò a intraprendere un percorso di collaborazione concreta e responsabile, fondato sul confronto, sulla condivisione di idee e sulla costruzione di proposte amministrative capaci di contribuire alla crescita della città e alla tutela degli interessi della comunità. Una scelta che nasce da un percorso umano e politico vissuto sempre con coerenza, nel rispetto dei valori con cui sono cresciuta. Con coerenza, tempo fa avevo rassegnato le mie dimissioni da tutti gli incarichi di Forza Italia unendomi al percorso civico dell’Amministrazione D’Alò convinta che, quando l’obiettivo è il bene dei territori, la buona politica debba avere il coraggio di mettere al centro le persone, i bisogni reali e gli obiettivi condivisi, senza restare imprigionata in logiche di partito decise a livelli lontani dal luogo delle istanze e delle necessità. Partendo proprio da questi principi condivisi, nel tempo si è consolidato un rapporto di collaborazione stabile con la maggioranza amministrativa grottagliese, fondato sul confronto e impegno quotidiano, con la volontà comune di dare risposte concrete al territorio. Contano il dialogo, la serietà, la capacità di collaborare e soprattutto i risultati che solo insieme si possono ottenere. È con questo spirito che ho scelto di proseguire con il mio impegno istituzionale, nella convinzione che la politica debba unire energie e competenze ogni volta che c’è da lavorare per la comunità. È proprio alla luce di questo cammino condiviso che, con il sostegno convinto di tutta la maggioranza, sono candidata alle prossime elezioni per il rinnovo del Consiglio Provinciale. Accolgo questa candidatura con grande senso di responsabilità, consapevole dell’importanza di rappresentare il nostro territorio in una sede istituzionale strategica, nella quale sarà fondamentale continuare a portare avanti le esigenze e i diritti della comunità grottagliese con impegno, serietà e spirito di servizio. La mia continuerà ad essere una presenza politica e istituzionale aperta al dialogo e orientata esclusivamente al bene comune. Avv. Maria Santoro Consigliera comunale Grottaglie.