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La politica grottagliese torna ad accendersi. L’annuncio della candidatura di Maria Santoro al Consiglio Provinciale nella lista sostenuta dalla maggioranza del sindaco D’Alò ha scatenato la reazione decisa delle forze del Campo Largo — Pd, Movimento 5 Stelle, Sinistra Italiana, Per la Puglia e Progresso Civico — che in un comunicato congiunto parlano apertamente di «trasformismo» e accusano il sindaco di aver sacrificato «la storia, l’identità e i valori del centrosinistra sull’altare della sopravvivenza amministrativa».

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Santoro aveva già rassegnato le dimissioni da tutti gli incarichi in Forza Italia prima di avvicinarsi alla maggioranza D’Alò — un passaggio che lei stessa descrive come una scelta «vissuta con coerenza», maturata nel tempo e non come un salto improvviso da uno schieramento all’altro.

La versione di Santoro

Nel suo comunicato, la consigliera afferma di aver scelto di mettere al centro «il bene della comunità di Grottaglie, anteponendo il dialogo e la collaborazione alle appartenenze politiche» e che la candidatura provinciale è il passo naturale di un percorso già consolidato con la maggioranza.

La versione del Campo Largo

Per le forze progressiste, le dimissioni formali da FI non cambiano la sostanza: un gruppo consiliare di provenienza centrodestra è entrato nella maggioranza di centrosinistra per garantire equilibri numerici, e questo rappresenta «la ratifica di un accordo di potere che nulla ha a che vedere con l’interesse della città».

Al di là dello scontro sulla forma, il comunicato del Campo Largo allarga il fuoco alla sostanza dell’azione amministrativa. I firmatari contestano l’utilizzo dei dati IRPEF 2024 per descrivere una città in crescita, senza tener conto dell’inflazione e dell’erosione del potere d’acquisto. E citano un dato che colpisce: 470 richieste di sostegno economico registrate dagli uffici comunali in un solo mese, a fronte di una narrazione pubblica che racconterebbe una Grottaglie «prospera e dinamica».

Vengono segnalate anche criticità nella gestione delle misure di welfare: ritardi, disfunzioni procedurali, graduatorie contestate e difformità documentali. Un quadro che, secondo l’opposizione, rivela un’amministrazione più efficace nella comunicazione che nelle risposte concrete ai bisogni dei cittadini.

In risposta a tutto ciò, le forze firmatarie annunciano la nascita di un cantiere politico e programmatico, un percorso aperto e partecipato, fondato su «coerenza, trasparenza e coinvolgimento della comunità», come punto di riferimento per le energie democratiche e riformiste della città.

La polemica sulle dimissioni di Santoro da FI pone una domanda di fondo: basta lasciare formalmente un partito per rendere legittimo l’approdo politico opposto? Per il Campo Largo la risposta è no; per la consigliera e per il sindaco, evidentemente, è sì. E sarà probabilmente la città a giudicare.

La frattura viene da dentro: Lacava e Annicchiarico si dichiarano indipendenti

Come se non bastasse lo scontro con l’opposizione, pochi giorni prima del comunicato del Campo Largo è arrivato un colpo ancora più inatteso — e forse più pesante — dall’interno stesso della maggioranza. I consiglieri Alessandra Lacava e Giovanni Annicchiarico, eletti nel 2021 nella lista Sud in Movimento all’interno della coalizione “Grottaglie Next” che aveva sostenuto D’Alò, hanno formalizzato la propria presa di distanza dall’attuale maggioranza dichiarandosi consiglieri indipendenti.

Il gesto acquista un peso specifico tutto particolare se si considera che i due non sono semplici eletti di lista: Lacava e Annicchiarico erano figure di riferimento di Sud in Movimento, lo stesso partito civico fondato dal sindaco D’Alò, e avevano contribuito in modo determinante alla costruzione del progetto che portò il primo cittadino al suo secondo mandato. Il loro distacco non è quindi una normale dialettica interna: è una rottura tra fondatori, che viene da dentro e che per questo pesa doppio.

Nel loro comunicato, i due denunciano una «profonda trasformazione politica» che avrebbe progressivamente allontanato la maggioranza dall’identità progressista e civica originaria, aprendo le porte a «forze politiche e logiche ritenute incompatibili» con quella visione. Nel mirino finisce anche la segreteria di Sud in Movimento, accusata di aver avallato scelte «in netta contraddizione con la propria identità», tradendo anni di battaglie condotte nel segno dell’alternatività.

Lacava e Annicchiarico non passano all’opposizione: scelgono una posizione di indipendenza vigile, valutando di volta in volta i singoli atti amministrativi con spirito critico e nel rispetto del mandato ricevuto dai cittadini. Una presenza che, nelle intenzioni, non è di rottura totale ma di coscienza critica — quella forma di lealtà più difficile, rivolta non a un sindaco o a un partito, ma a chi li ha votati.

Lacava e Annicchiarico · 1 giugno 2026

«Non possiamo condividere scelte che appaiono dettate più da logiche di equilibrio politico e opportunità elettorale che da una visione coerente per la città. La politica deve mantenere credibilità e rispetto verso i cittadini, senza sacrificare identità e valori per convenienze contingenti.»

Il quadro che emerge è quello di una maggioranza che si allarga da un lato — accogliendo chi viene dal centrodestra — e si sgretola dall’altro, perdendo pezzi della sua anima originaria. Mentre il Campo Largo costruisce il suo cantiere programmatico per le prossime sfide elettorali, D’Alò si trova a governare una coalizione sempre più eterogenea e sempre più contestata, anche da chi quella coalizione l’aveva fondata con lui.

COMUNICATO INTEGRALE — Cantiere di Centrosinistra/Campo Largo Grottaglie

C’è un limite oltre il quale le manovre di palazzo smettono di essere legittima dialettica politica e diventano trasformismo. Quel limite, a Grottaglie, è stato ormai ampiamente superato.

L’annuncio della candidatura alle prossime elezioni provinciali nella lista dei “Democratici e Progressisti” da parte di una storica esponente di Forza Italia, contestualmente all’ingresso del suo gruppo consiliare nella maggioranza che sostiene il Sindaco D’Alò, rappresenta l’ennesima e più evidente conferma di una politica che ha smarrito ogni coerenza ideale e programmatica.

Siamo di fronte alla ratifica di un accordo di potere che nulla ha a che vedere con l’interesse della città e che segna un punto di non ritorno nella vicenda amministrativa grottagliese.

Dopo aver utilizzato i voti determinanti di consiglieri provenienti dal centrodestra per approvare il Rendiconto di gestione e mantenere in vita una maggioranza sempre più fragile, il Sindaco completa oggi una parabola politica che lo porta a sacrificare la storia, l’identità e i valori del centrosinistra sull’altare della sopravvivenza amministrativa.

Una scelta che mortifica il senso stesso dell’impegno politico, tradisce le aspettative di chi ha creduto in un progetto di cambiamento e alimenta una pericolosa sfiducia nei confronti delle istituzioni democratiche.

Le forze del Campo Largo grottagliese non intendono essere complici di questa deriva. Non possiamo accettare che la distinzione tra maggioranza e opposizione venga cancellata da accordi costruiti esclusivamente per garantire equilibri numerici e posizioni di potere. Non possiamo accettare che la politica rinunci alla propria funzione di rappresentanza per ridursi a una somma di convenienze personali.

Questa operazione appare ancora più grave perché arriva nel pieno di una evidente crisi amministrativa che si tenta di nascondere dietro una narrazione sempre più distante dalla realtà vissuta dai cittadini.

Emblematico è stato il recente utilizzo dei dati IRPEF 2024 per descrivere una città in crescita. Celebrare l’aumento nominale del reddito pro capite senza considerare l’impatto dell’inflazione e la perdita del potere d’acquisto significa offrire una rappresentazione parziale e fuorviante delle condizioni economiche delle famiglie grottagliesi.

Mentre sui social veniva raccontata una città prospera e dinamica, gli uffici comunali registravano ben 470 richieste di sostegno economico in un solo mese. Un dato che fotografa una situazione sociale sempre più complessa e che coinvolge non soltanto le fasce storicamente più fragili, ma anche lavoratori, famiglie monoreddito e ampi settori del ceto medio.

A ciò si aggiungono le criticità emerse nella gestione delle misure di sostegno sociale: ritardi, disfunzioni procedurali, graduatorie contestate e numerose difformità documentali che hanno generato disagi e incertezze tra cittadini già in condizioni di difficoltà. È la dimostrazione di un’amministrazione capace di produrre slogan, comunicazione e propaganda, ma troppo spesso inefficace quando si tratta di garantire risposte concrete ai bisogni reali della comunità.

La realtà quotidiana racconta di un centro storico che continua a perdere vitalità, di una zona industriale priva di una strategia di sviluppo all’altezza delle sue potenzialità e di un’amministrazione che appare sempre più impegnata a conservare la propria maggioranza che a progettare il futuro della città.

Per queste ragioni, forze civiche e politiche del territorio hanno avviato un cantiere politico e programmatico che si propone come punto di riferimento per tutte le energie democratiche, progressiste, civiche e riformiste della città. Un percorso aperto e partecipato, fondato sulla coerenza, sulla trasparenza e sul coinvolgimento della comunità.

5 Stelle — Sinistra Italiana — Per la Puglia — Progresso Civico — Partito Democratico