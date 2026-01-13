Pubblicità in concessione a Google

Quando si parla di casinò online non possiamo non mettere subito in chiaro che, quello che stiamo vivendo, è il momento più alto nella storia del gambling digitale e, in Italia, sono tanti i siti concessionari che ci permettono di poter giocare in sicurezza, assicurando anche una bella concorrenza tra le parti. Come si può ovviare al problema di scegliere quale sia il casinò migliore per noi? Sicuramente controllando i vari bonus presenti nelle varie piattaforme e capire quale tra queste promozioni possa fare al caso nostro.

Un buon bonus fa certamente la differenza

Abbiamo già capito che i casinò online sono tanti e che non è facile, tra quelli legali poter scegliere quali siano le piattaforme per noi. Va anche ripetuto, però, che tra i tanti bonus che ci sono in ogni sito è facile poter trovare, conoscendoli, quali siano i più interessanti per il nostro modo di giocare. A questo proposito ci sono siti molto affidabili che comparano le varie promozioni e si soffermano sui pro e i contro di ognuno. Ad esempio se cerchiamo casinò con bonus senza deposito ADM, possiamo trovare un elenco di casinò legali e una panoramica di cosa sono i bonus senza deposito se vogliamo iniziare a giocare senza scommettere denaro in anticipo.

Con una tecnologia sempre più avanzata (pensiamo anche al fatto che ora il rilascio del passaporto abbia nuovi metodi di pagamento) è bene essere informati, con la consapevolezza che più cose sappiamo e più un buon bonus casinò può fare la differenza. Non tutti i giocatori che si avvicinano ai casinò in rete hanno chissà quale esperienza pregressa, è evidente che ci troviamo davanti a delle persone, a volte, che non sanno davvero cosa scegliere. In quel momento, con un minimo di informazione pregressa possiamo sia decidere quali siano più generosi ma anche quelli che sono più convenienti per noi.

Il mondo del gioco d’azzardo tutela molto quelli che sono gli utenti e, di anno in anno, ci sono stati tanti aggiustamenti alle regole per rendere il gioco sicuro ma anche lo stesso giocatore che si trova all’interno del sito. Sempre nell’ambito del Gioco Responsabile ci sono tanti piccoli e grandi accorgimenti che ci permettono di poter vivere l’esperienza senza stress e con la certezza di poter interromperla, grazie all’autoesclusione dal gioco, nel momento in cui dovessimo vedere che c’è un po’ troppo accanimento o una certa compulsione.

Quali sono i tipi di bonus più apprezzati dai giocatori?

Il bonus più apprezzato di tutti è sicuramente quello senza deposito perché permette di poter giocare, attraverso tiri gratis o con una somma di denaro offerta, senza dover per forza depositare soldi sul conto gioco. Un po’ meno frequente degli altri è, comunque, la promozione migliore. Al secondo posto, senza ombra di dubbio, abbiamo il bonus sul primo deposito, cioè quello che va a incrementare, in qualche modo, il deposito anche minimo che abbiamo inserito sul conto. Abbiamo poi bonus che variano di gioco in gioco, quelli settimanali, quelli che si accumulano sulle nostre giocate e quelli che vengono fuori solo per un determinato evento o in un determinato giorno. Insomma, sicuramente c’è un bel po’ di carne a cuocere e va anche detto che, sempre per una maggiore garanzia al cliente, ci sono state anche delle modifiche che sono state fatte nel marketing che portava a gonfiare alcuni bonus per portare più utenti a registrarsi su un determinato sito rispetto a un altro.

Dall’inizio di quest’anno, infatti, non si può né avere bonus che superino i 500 euro, né bonus che siano scritti in maniera poco comprensibile e che non possano essere, quindi, chiari fin dall’inizio. Le promozioni devono avere termini e condizioni scritte bene, che si possano leggere sempre, che restino sul sito a disposizione del cliente tutto il tempo e che si conservino nell’archivio storico di ogni giocatore per essere consultati ogni qual volta si voglia.

Il cambio di regolamentazione legata al gioco ha permesso, ancora una volta, di mettere l’accento su quello che è il pensiero comune all’azzardo in Italia ma in tutto il mondo: il cliente è al centro di tutto e l’industria che è stata costruita attorno all’intrattenimento deve essere sempre più equa, sempre più sicura, sempre più tecnologica e attenta a ciò che potrebbe rendere più fluido e più garantito il meccanismo. Se fino a qualche tempo fa era possibile trovare delle promozioni che non fossero scritte in maniera chiara adesso è impossibile trovarne ed è impossibile restare vittime di situazioni spiacevoli in cui termini di puntata e modalità di ottenimento delle promozioni siano contro il giocatore.

Gioca sempre responsabilmente

Il gioco è gioco, deve essere gioco e non deve portare con sé una serie di ansie o di stress legate al deposito di denaro, all’uso di dati sensibili, ai dati bancari e tutt’altro. Serve attenzione, ovviamente, giocare solo su siti che siano ADM, quindi concessionari dell’Agenzia Dogane e Monopoli, e in cui ci sia protezione, garanzia e sicurezza su tutto. Il giocatore deve solo pensare a giocare, anche perché, negli ultimi anni, il gioco non è mai più evento ma è incastrato, nell’arco della giornata, anche solo per cinque minuti. Cinque minuti che si discostano dal lavoro che stiamo facendo, dal viaggio che stiamo intraprendendo, dal cibo che stiamo preparando. E che ci permettono, concentrandoci sul gioco, di godere della grafica, del meccanismo, della musica che è stata scelta, dell’interfaccia che è sempre più semplice e diretta. Questo è quello che ha reso questo settore così importante e che, solo in Italia, ha fatturati annui altissimi. Con circa 160 miliardi di euro nel 2024, il settore è in crescita costante, con numeri che sono sempre più importanti sia per l’economia degli operatori ma anche dell’Italia stessa.