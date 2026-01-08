Pubblicità in concessione a Google

Dopo la pausa delle festività, l’anno nuovo in Italia riparte con una serie di mobilitazioni che riguardano soprattutto il settore dei trasporti. Il primo grande appuntamento è lo sciopero nazionale del 9 gennaio, con possibili disagi per chi viaggia in aereo, treno o utilizza il trasporto pubblico.

In questo articolo analizziamo chi sarà coinvolto, come organizzarsi e quali altri giorni di protesta sono già programmati a gennaio 2026. Scopriremo anche come queste agitazioni influenzeranno pendolari, turisti e lavoratori nei principali hub di mobilità italiane.

Indice dei contenuti

Che cosa accade il 9 gennaio 2026

Venerdì 9 gennaio 2026 è previsto uno sciopero nazionale che riguarda in particolare il settore del trasporto aereo, con proteste che coinvolgono diversi comparti dell’aviazione civile e del personale aeroportuale. Secondo il calendario ufficiale delle agitazioni pubblicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la protesta interessa tra gli altri anche il trasporto pubblico locale in varie regioni italiane.

La giornata potrebbe vedere un mix di blocchi e rallentamenti in aeroporto, sulla ferrovia e nei servizi urbani: è essenziale verificare il programma ufficiale degli scioperi prima di spostarsi.

Chi interesserà lo sciopero

La mobilitazione del 9 gennaio non riguarda un solo comparto: sarà sentita da diverse categorie di lavoratori e, di conseguenza, da molti utenti dei servizi di trasporto.

Nel settore aereo:

Personale di volo e piloti di alcune compagnie low cost italiani e internazionali;

Staff di handling aeroportuali (baggagli, rampa, assistenza a terra) nei principali aeroporti italiani.

Nel trasporto pubblico locale: in diverse regioni italiane il personale di autobus, tram e metro aderisce alla protesta, con interruzioni programmate durante la giornata.

Sul fronte ferroviario: lo sciopero notturno e diurnoultimo può influenzare anche i servizi su rotaia, soprattutto su tratte regionali e nazionali, con potenziali ritardi e cancellazioni a partire dalla sera del 9 gennaio.

Trasporti e aeroporti: possibili disagi

Aeroporti: i principali scali italiani come quelli di Milano, Roma, Bologna, Torino e altri grandi hub vedranno personale a terra e di volo incrociare le braccia, con conseguenti ritardi nella gestione bagagli, possibili cancellazioni e code prolungate ai check‑in e ai controlli di sicurezza.

Trasporto pubblico locale e urbano: in città come Milano, Roma, Cagliari, Sassari, Nuoro e altre aree regionali, autobus e tram potrebbero fermarsi per ore, con fasce di garanzia limitate o assenti in alcune fasce della giornata.

Ferrovie: le tratte regionali e a lunga percorrenza possono vedere servizi ridotti o cancellazioni a causa di scioperi locali, in particolare se si combinano con manutenzioni o criticità programmate.

Come prepararsi alla giornata di sciopero

Per ridurre al minimo i disagi, è consigliabile:

Controllare lo stato del tuo volo o treno direttamente con la compagnia prima di partire;

Arrivare in anticipo in aeroporto o alla stazione;

Verificare eventuali servizi alternativi di trasporto;

Seguire gli aggiornamenti ufficiali sul programma scioperi trasporti pubblicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Calendario scioperi di gennaio 2026

Gennaio 2026 si prospetta un mese con diverse date di protesta nelle mobilità italiane oltre a quella del 9 gennaio. Ecco le principali giornate confermate con i settori coinvolti:

8 gennaio: prime criticità nel trasporto pubblico locale in varie regioni.

prime criticità nel trasporto pubblico locale in varie regioni. 9 gennaio: sciopero nazionale del trasporto aereo e locali TPL.

sciopero nazionale del trasporto aereo e locali TPL. 10 gennaio: possibile sciopero ferroviario nazionale per 24 ore con ritardi su treni regionali e nazionali.

possibile sciopero ferroviario nazionale per 24 ore con ritardi su treni regionali e nazionali. 12–13 gennaio: sciopero ferroviario regionale in Lombardia e TPL in altre città; taxi coinvolti in protesta nazionale.

sciopero ferroviario regionale in Lombardia e TPL in altre città; taxi coinvolti in protesta nazionale. 14–16 gennaio: scioperi del trasporto merci su rotaia e altri servizi urbani su bus/metro in città come Milano e Napoli.

scioperi del trasporto merci su rotaia e altri servizi urbani su bus/metro in città come Milano e Napoli. 19 gennaio: mobilitazioni locali del TPL in alcune regioni.

mobilitazioni locali del TPL in alcune regioni. 29–30 gennaio: scioperi locali su TPL e ferrovie territoriali in varie regioni.

scioperi locali su TPL e ferrovie territoriali in varie regioni. 31 gennaio: nuovo sciopero interregionale nel settore aereo con possibili disagi.

In sintesi, oltre al 9 gennaio, il calendario dei trasporti di questo mese vede **diversi giorni di stop che possono creare disagi a chi si sposta**, particolarmente per chi viaggia frequentemente o deve organizzare trasferte di lavoro o turismo.