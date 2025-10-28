Pubblicità in concessione a Google

Mercoledì 29 ottobre, il settore del trasporto aereo italiano si prepara a vivere una giornata di forti disagi. È in programma uno sciopero nazionale che coinvolgerà diverse categorie del comparto: personale di volo, operatori di terra, handling aeroportuale e addetti ai servizi ausiliari. Lo stop è stato proclamato da varie sigle sindacali per protestare contro condizioni lavorative considerate inaccettabili e la gestione precaria del personale.

Molti viaggiatori si troveranno ad affrontare ritardi, cancellazioni e riorganizzazioni improvvise dei voli, anche su tratte nazionali. Secondo le prime stime, le ripercussioni potrebbero interessare centinaia di collegamenti, in particolare quelli programmati fuori dalle fasce orarie garantite.

Lo sciopero è stato regolarmente comunicato alle autorità e rientra tra le azioni sindacali previste dalla legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali. A confermare lo stato di agitazione è anche l’ENAC, Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, che ha pubblicato l’elenco dei voli garantiti.

Perché si sciopera: le ragioni della protesta

Alla base dello sciopero ci sono rivendicazioni sindacali che toccano vari aspetti della vita lavorativa dei dipendenti aeroportuali e del personale navigante. Le sigle USB, CUB Trasporti, FILT-CGIL, FIT-CISL e UILT hanno denunciato la mancanza di rinnovo contrattuale, il ricorso eccessivo a contratti precari, turni estenuanti e una crescente pressione psicofisica sui lavoratori.

Inoltre, a preoccupare è anche la gestione degli appalti nei servizi di terra, spesso affidati a cooperative o subappalti che comprimono salari e tutele. Alcuni rappresentanti sindacali parlano di un “collasso silenzioso” del sistema aeroportuale, in cui i lavoratori sono chiamati a garantire efficienza senza risorse adeguate.

Modalità e orari dello sciopero

Lo sciopero del 29 ottobre si svolgerà nell’arco dell’intera giornata, con modalità che variano in base al comparto e alla compagnia. Tuttavia, grazie alla normativa vigente, sono previste delle fasce orarie di tutela in cui i voli devono essere garantiti.

Fasce orarie garantite:

07:00 – 10:00

18:00 – 21:00

In queste fasce, i voli schedulati dovranno essere effettuati. Al di fuori di questi orari, invece, il rischio di cancellazioni o forti ritardi è concreto. I passeggeri sono invitati a verificare con la propria compagnia l’effettiva operatività del volo.

Compagnie aeree coinvolte e tratte a rischio

Secondo quanto comunicato dalle autorità aeroportuali, saranno coinvolte diverse compagnie, sia low-cost che di bandiera. Tra le più esposte allo sciopero ci sono:

ITA Airways : possibile riduzione di collegamenti domestici ed europei.

: possibile riduzione di collegamenti domestici ed europei. Ryanair : voli cancellati soprattutto su tratte minori.

: voli cancellati soprattutto su tratte minori. Wizz Air ed EasyJet: possibili ripercussioni su scali italiani e tratte brevi.

Particolarmente critici risultano gli scali di Roma Fiumicino, Milano Malpensa, Napoli Capodichino e Bari. A rischio anche i collegamenti con la Sicilia e la Sardegna.

Diritti dei passeggeri e rimborsi

In caso di volo cancellato o ritardato per più di 3 ore a causa dello sciopero, i passeggeri hanno diritto a:

Riprotezione gratuita su altro volo il prima possibile;

su altro volo il prima possibile; Rimborso integrale del biglietto, se non si vuole più partire;

del biglietto, se non si vuole più partire; Assistenza in aeroporto: pasti, bevande, telefonate, pernottamenti se necessari.

Tuttavia, trattandosi di sciopero notificato e quindi classificabile come “circostanza eccezionale”, non sempre è previsto il risarcimento pecuniario. Per maggiori dettagli è possibile consultare il regolamento europeo CE 261/2004 sul sito dell’ENAC.

Cosa fare: consigli pratici per viaggiare domani

Se devi viaggiare in aereo domani, segui questi consigli per ridurre al minimo i disagi:

Controlla il volo regolarmente: usa l’app ufficiale della compagnia o i portali aeroportuali;

regolarmente: usa l’app ufficiale della compagnia o i portali aeroportuali; Parti presto : presentati in aeroporto almeno 2 ore prima per i voli nazionali, 3 per gli internazionali;

: presentati in aeroporto almeno 2 ore prima per i voli nazionali, 3 per gli internazionali; Verifica l’orario : se sei nelle fasce garantite, hai maggiore probabilità di partire;

: se sei nelle fasce garantite, hai maggiore probabilità di partire; Porta con te snack e caricabatterie : in caso di attese prolungate sarai più preparato;

: in caso di attese prolungate sarai più preparato; Conserva ogni ricevuta: potrà servirti per rimborsi o reclami successivi.

Molti aeroporti, tra cui Fiumicino e Linate, mettono a disposizione aggiornamenti in tempo reale sui propri siti e canali social. Vale la pena monitorarli.

Uno scenario che si ripete: quale futuro per il trasporto aereo

Negli ultimi anni, il numero degli scioperi nel trasporto aereo è aumentato. Questo indica una tensione costante tra l’esigenza di garantire servizi e quella di tutelare i lavoratori. Il rischio è che l’utente finale, il passeggero, sia sempre più spesso vittima di un sistema che fatica a trovare equilibrio.

Servirebbero investimenti strutturali, stabilizzazione del personale e un confronto reale tra sindacati, aziende e istituzioni. Il trasporto aereo, oggi più che mai, è una colonna portante della mobilità europea e italiana, e come tale va gestito con serietà.

Intanto, per chi viaggia domani, l’unica arma è l’informazione: sapere cosa sta accadendo, controllare lo stato del proprio volo, conoscere i propri diritti. E, se possibile, armarsi di pazienza.

Lo sciopero di domani sarà solo l’ennesimo banco di prova per capire quanto siamo pronti a gestire un settore così delicato e centrale nella nostra vita quotidiana.