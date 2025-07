Pubblicità in concessione a Google

Aeroporti di Puglia comunica che a causa di uno sciopero del comparto trasporto aereo (handling) proclamato per giovedì 10 luglio p.v., potranno verificarsi ritardi e/o cancellazioni rispetto alla normale programmazione di voli.

Aeroporti di Puglia invita, pertanto, i passeggeri a contattare la compagnia aerea o la propria agenzia di viaggi per verificare eventuali variazioni al proprio volo.

Sciopero Aeroporti giovedì 10 luglio

L’agitazione è stata confermata per 24 ore, con inizio alle 00:00 e termine alle 23:59 del 10 luglio. Unica eccezione: a Cagliari il personale Sogaersecurity sciopererà solo dalle 13:00 alle 17:00.

Chi sciopera e dove

Coinvolti i lavoratori di numerose aziende di handling, tra cui:

Airport Handling (Linate, Malpensa)

Aviapartner (su 13 scali, tra cui Fiumicino, Bologna, Palermo, Catania…)

Swissport (Milano, Fiumicino)

BGY International Services (Bergamo)

Sogat (Torino)

Aviation Services (vari scali)

Toscana Aeroporti Handling, Gestione Aeroporto Pantelleria

Sciopererà anche il personale navigante di easyJet, gli autisti SEA (Linate e Malpensa) e il personale di Romeo Gestioni a Napoli Capodichino.

Impatti previsti

Gravi rallentamenti nelle operazioni di check‑in, bagagli, rifornimenti e manutenzione. Notevoli ritardi e cancellazioni, specialmente nei principali aeroporti italiani: Milano Linate/Malpensa, Roma Fiumicino, Napoli, Catania. Possibile coinvolgimento di oltre 210.000 viaggiatori

Voli garantiti e fasce protette

Secondo ENAC, i voli che rientrano nelle fasce orarie protette (07:00–10:00 e 18:00–21:00), charter, connessioni isole e voli intercontinentali programmati, saranno garantiti

L’elenco completo dei voli garantiti sarà disponibile su ENAC

Cosa fare se voli quel giorno

Controlla l’elenco voli garantiti sul sito dell’ENAC. Monitora il tuo volo tramite il sito o l’app della compagnia con il codice PNR.

In caso di cancellazione o ritardo: Richiedi riprotezione o rimborso. Conserva scontrini e documentazione per eventuali rimborsi di spese extra (hotel, pasti, trasporti).

Sappi che non spetta indennizzo (250–600 €) secondo il Regolamento CE 261/2004, perché lo sciopero è considerato causa eccezionale. Tuttavia, i costi documentati possono essere rimborsati

Consigli utili

Verifica con largo anticipo lo stato del volo. Considera come alternativa spostamenti su treni o bus, in particolare sulle tratte nazionali/interregionali. Raccogli nello specifico tutte le spese sostenute in caso di disservizi. In situazioni complesse, valuta il supporto di servizi specializzati come ItaliaRimborso, che ricorda che è possibile ottenere rimborsi delle spese documentate

In sintesi

Lo sciopero del 10 luglio è confermato: 24 ore su quasi tutti gli scali italiani, con eccezione di Cagliari per 4 ore. I voli garantiti includono quelli in fascia oraria protetta, charter, connessioni isole e internazionali. I viaggiatori devono controllare costantemente lo stato del volo e tenere la documentazione per eventuali rimborsi, pur sapendo che non è prevista compensazione pecuniaria.