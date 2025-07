Pubblicità in concessione a Google

Una giornata di forti disagi è attesa nel trasporto aereo italiano: sabato 26 luglio 2025 si terrà uno sciopero nazionale di 4 ore, dalle 13:00 alle 17:00, che coinvolge piloti, assistenti di volo, personale di terra e addetti di handling aeroportuale presso tutti gli scali nazionali esclusi i voli da/per Palermo.

Chi aderisce allo sciopero nazionale degli aerei?

Il sindacato Cub Trasporti ha proclamato l’agitazione per il comparto aereo, aeroportuale e l’indotto riguarda il personale di Volotea, anche qui con esclusione dei voli collegati a Palermo. Flai Trasporti e Servizi ha aderito in rappresentanza delle aziende del settore handling affiliate ad Assohandlers su scala nazionale. Il personale di Swissport Italia operante presso Milano‑Linate aderirà allo sciopero tramite sindacati UILT, FILT‑CGIL e FIT‑CISL. Anche il personale di terra a Roma‑Fiumicino (aziende associate ad Assaeroporti, Aeroporti 2030, Assohandlers, Federcatering) parteciperà all’astensione

Voli garantiti e disagi attesi

L’ENAC ha pubblicato l’elenco ufficiale dei voli garantiti, come previsto dalla normativa vigente. Sono considerati garantiti:

Voli già in programma prima dello sciopero; Arrivi o partenze nazionali/internazionali entro 30 minuti dall’inizio dello sciopero; Voli intercontinentali; Voli charter autorizzati o notificati prima della proclamazione dell’astensione.

Nonostante ciò, sono attesi ritardi, cancellazioni e disagi, soprattutto per i voli nelle immediate vicinanze dell’orario di sciopero. Alcune compagnie, come Volotea, hanno già annunciato la cancellazione di almeno due rotte (Verona–Cagliari e viceversa).

Diritti dei passeggeri

In caso di cancellazione o ritardo superiore a 3 ore, il Regolamento UE n. 261/2004 garantisce compensazione o rimborso, salvo cause di forza maggiore. I passeggeri hanno diritto a:

Rimborso completo del biglietto o volo alternativo;

Compensazione economica, se applicabile;

Assistenza in aeroporto, come pasti, alloggio, trasferimenti.

Consigli utili per chi viaggia

Controlla frequentemente lo stato del volo tramite il sito della compagnia aerea o l’app ufficiale dell’aeroporto. Arriva in aeroporto con largo anticipo, considerando possibili ritardi nei check‑in o controlli sicurezza. Consulta l’elenco voli garantiti ENAC sul loro sito per verificare se il tuo volo è incluso. Prepara i documenti e i recapiti di assistenza clienti della compagnia di volo in caso di cancellazione. Approfitta dei diritti UE previsti in caso di rimborso o assistenza: informati e conserva le ricevute e le comunicazioni ufficiali.

Impatto previsto sugli aeroporti principali

Gli scali maggiormente coinvolti includono Roma‑Fiumicino, Milano‑Malpensa, Milano‑Linate, Napoli, Venezia e Catania, i quali dovranno gestire massiccio traffico passeggeri in piena estate.

Contesto e tempistiche precise

Sciopero: sabato 26 luglio 2025, dalle 13:00 alle 17:00.

Date delle proclamazioni: Cub Trasporti (30 maggio 2025), UILT‑UIL Volotea (19 giugno 2025), Swissport/Linate (14 luglio 2025), Flai / handling (14 luglio 2025). Elenco voli garantiti aggiornato al: 22 luglio 2025 su ENAC