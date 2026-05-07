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Il prossimo 11 maggio è previsto uno sciopero dei trasporti che interessa in particolare il settore aereo. La protesta potrebbe comportare cancellazioni o ritardi nei voli su tutto il territorio nazionale, con possibili ripercussioni anche per chi parte o arriva in Puglia.

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Sciopero nel settore dei trasporti in Italia, con forti ripercussioni soprattutto per il trasporto aereo. La giornata è infatti segnalata da diverse fonti come particolarmente critica per chi deve volare.

Sciopero aereo 11 maggio – cosa aspettarsi

Il trasporto aereo sarà interessato da più agitazioni sindacali previste per lunedì 11 maggio 2026 . Questo crea una sorta di “giornata nera” per i voli su scala nazionale.

previste per . Questo crea una sorta di “giornata nera” per i voli su scala nazionale. Tra le principali proteste c’è lo sciopero di circa 8 ore del personale del controllo del traffico aereo (ENAV) presso il Centro di Controllo di Roma dalle 10:00 alle 18:00 .

del personale del controllo del traffico aereo (ENAV) presso il dalle . Altre proteste coinvolgono personale di sicurezza aeroportuale e servizi di handling in vari scali, come Roma Fiumicino/Ciampino, Napoli, Palermo, Cagliari . Anche queste possono impattare su check-in, controlli di sicurezza e operatività dei voli.

Possibili disagi per i viaggiatori

La concentrazione delle agitazioni nelle ore centrali della giornata aumenta il rischio di ritardi e cancellazioni dei voli .

. Le fasce di garanzia previste dalla legge (spesso per voli nelle prime ore del mattino e a fine giornata) non eliminano completamente i disagi se la protesta copre gran parte dell’orario di operatività.

se la protesta copre gran parte dell’orario di operatività. Anche chi non parte da Roma potrebbe risentire degli effetti, perché problemi al controllo del traffico aereo possono rallentare l’intero sistema dei cieli italiani.

Altri scioperi di maggio

Nel corso di maggio sono previste altre giornate di agitazione sindacale nel trasporto e in altri settori (scuola, sanità e servizi), ma per l’11 maggio il principale impatto atteso riguarda i voli aerei.

Diritti dei passeggeri

In caso di cancellazione o ritardo significativo, i passeggeri hanno diritto a tutele previste dalla normativa europea: assistenza, rimborso o riprotezione su altro volo, a seconda dei casi.

Le compagnie aeree sono tenute a comunicare tempestivamente eventuali modifiche. È sempre consigliabile conservare biglietti e comunicazioni ricevute.

Cosa fare prima di partire

Verificare lo stato del volo 24 ore prima della partenza.

Controllare eventuali comunicazioni via email o SMS dalla compagnia.

Arrivare in aeroporto con anticipo.

Valutare soluzioni alternative in caso di viaggio urgente.

Se devi metterti in viaggio, controlla gli aggiornamenti prima di partire.

Hai informazioni o segnalazioni su disagi negli aeroporti pugliesi? Puoi inviare una segnalazione alla redazione: eventuali aggiornamenti verranno aggiunti all’articolo.