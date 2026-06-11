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Disagi in vista per chi dovrà viaggiare il 13 giugno. È stato infatti proclamato uno sciopero generale nazionale che coinvolgerà anche il comparto del trasporto aereo, aeroportuale e dell’indotto, con possibili ripercussioni sui voli in partenza e in arrivo negli scali italiani, compresi quelli pugliesi.

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Possibili disagi negli aeroporti pugliesi il prossimo 13 giugno. Aeroporti di Puglia comunica che è stato proclamato uno sciopero di 18 ore, dalle 6:00 alle 24:00, del personale navigante – piloti e assistenti di volo – di EasyJet Airlines Limited.

La protesta potrebbe comportare variazioni e cancellazioni dei voli programmati, con ripercussioni anche per i passeggeri in partenza o in arrivo negli scali di Bari e Brindisi.

Cosa succede il 13 giugno

Lo sciopero riguarda esclusivamente il personale navigante EasyJet. L’agitazione durerà 18 ore, coprendo l’intera fascia operativa centrale della giornata.

Gli scioperi nel settore del trasporto aereo rientrano nella disciplina dei servizi pubblici essenziali, regolata dalla normativa sugli scioperi nei servizi pubblici essenziali, che prevede comunque tutele per i passeggeri.

Quali voli possono essere coinvolti

Potrebbero essere interessati sia i voli nazionali sia quelli internazionali operati da EasyJet nella giornata del 13 giugno. L’effettivo impatto dipenderà dal livello di adesione del personale allo sciopero.

Non risultano, al momento, comunicazioni relative ad altre compagnie aeree nella stessa giornata.

Cosa devono fare i passeggeri

Aeroporti di Puglia invita i viaggiatori a contattare direttamente la compagnia aerea o la propria agenzia di viaggi per verificare lo stato del volo prima di recarsi in aeroporto.

Controllare email e SMS ricevuti da EasyJet.

Verificare lo stato del volo sul sito ufficiale della compagnia.

Arrivare in aeroporto con congruo anticipo.

Valutare eventuali alternative in caso di viaggio urgente.

Per aggiornamenti locali è possibile consultare la sezione ultim’ora a Grottaglie.

Diritti dei passeggeri

In caso di cancellazione, i passeggeri hanno diritto a rimborso o riprotezione su altro volo, secondo quanto previsto dalla normativa europea sui diritti dei viaggiatori.

Le compagnie devono fornire assistenza e informazioni tempestive. È consigliabile conservare tutte le comunicazioni ricevute.

Impatto per chi parte dalla provincia di Taranto

I residenti di Grottaglie e del territorio jonico che devono partire il 13 giugno dagli aeroporti di Bari o Brindisi potrebbero subire modifiche di orario o cancellazioni.

Si raccomanda di verificare con attenzione la situazione prima di mettersi in viaggio, soprattutto per coincidenze o trasferimenti organizzati.

Hai informazioni su disagi o cancellazioni negli scali pugliesi? Puoi inviare una segnalazione alla redazione.

FAQ

Lo sciopero riguarda tutte le compagnie aeree?

No, al momento la comunicazione riguarda esclusivamente il personale navigante di EasyJet.

Lo sciopero dura tutto il giorno?

La protesta è prevista dalle 6:00 alle 24:00 del 13 giugno.

Il mio volo sarà cancellato?

Non è automatico. È necessario verificare direttamente con la compagnia aerea.

Ho diritto al rimborso?

In caso di cancellazione, la compagnia deve offrire rimborso o volo alternativo secondo la normativa vigente.

Se devi metterti in viaggio, controlla gli aggiornamenti prima di partire.

Hai informazioni o segnalazioni su disagi negli aeroporti pugliesi? Puoi inviare una segnalazione alla redazione: eventuali aggiornamenti verranno aggiunti all’articolo.