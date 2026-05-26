Pubblicità in concessione a Google

Disagi in vista per chi dovrà viaggiare in aereo venerdì 29 maggio. È stato infatti proclamato uno sciopero generale nazionale che coinvolgerà anche il comparto del trasporto aereo, aeroportuale e dell’indotto, con possibili ripercussioni sui voli in partenza e in arrivo negli scali italiani, compresi quelli pugliesi.

Pubblicità in concessione a Google

L’agitazione, indetta da diverse sigle sindacali, durerà per l’intera giornata, dalle ore 00:00 alle 23:59, e potrebbe causare ritardi, variazioni di orario e cancellazioni dei voli programmati.

Anche Aeroporti di Puglia ha pubblicato un avviso rivolto ai passeggeri invitandoli a verificare preventivamente lo stato del proprio volo direttamente con la compagnia aerea o tramite la propria agenzia di viaggi. Il principale impatto atteso riguarda i voli aerei.

Lo sciopero rientra nel calendario nazionale delle mobilitazioni previste per la fine di maggio e potrebbe interessare diversi servizi legati alla mobilità e ai trasporti. Si consiglia ai viaggiatori di monitorare gli aggiornamenti ufficiali delle compagnie aeree e degli aeroporti prima di recarsi negli scali.

Possibili disagi per i viaggiatori

La concentrazione delle agitazioni nelle ore centrali della giornata aumenta il rischio di ritardi e cancellazioni dei voli .

. Le fasce di garanzia previste dalla legge (spesso per voli nelle prime ore del mattino e a fine giornata) non eliminano completamente i disagi se la protesta copre gran parte dell’orario di operatività.

se la protesta copre gran parte dell’orario di operatività. Anche chi non parte da Roma potrebbe risentire degli effetti, perché problemi al controllo del traffico aereo possono rallentare l’intero sistema dei cieli italiani.

Diritti dei passeggeri

In caso di cancellazione o ritardo significativo, i passeggeri hanno diritto a tutele previste dalla normativa europea: assistenza, rimborso o riprotezione su altro volo, a seconda dei casi.

Le compagnie aeree sono tenute a comunicare tempestivamente eventuali modifiche. È sempre consigliabile conservare biglietti e comunicazioni ricevute.

Cosa fare prima di partire

Verificare lo stato del volo 24 ore prima della partenza.

Controllare eventuali comunicazioni via email o SMS dalla compagnia.

Arrivare in aeroporto con anticipo.

Valutare soluzioni alternative in caso di viaggio urgente.

Se devi metterti in viaggio, controlla gli aggiornamenti prima di partire.

Hai informazioni o segnalazioni su disagi negli aeroporti pugliesi? Puoi inviare una segnalazione alla redazione: eventuali aggiornamenti verranno aggiunti all’articolo.