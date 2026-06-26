Pubblicità in concessione a Google

Disagi in vista per chi dovrà viaggiare in aereo nella giornata di sabato 5 luglio. Aeroporti di Puglia informa che è stato proclamato uno sciopero del comparto aereo, con possibili variazioni e cancellazioni dei voli programmati.

Pubblicità in concessione a Google

La società che gestisce gli aeroporti pugliesi invita tutti i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo prima di raggiungere lo scalo, contattando direttamente la compagnia aerea oppure la propria agenzia di viaggi.

Cosa succede il 5 luglio

Lo sciopero interesserà il comparto del trasporto aereo e potrebbe avere ripercussioni sull’operatività di numerosi voli in tutta Italia. Le agitazioni coinvolgono diversi settori aeroportuali e potrebbero determinare ritardi, modifiche di orario o cancellazioni delle partenze e degli arrivi. Secondo le informazioni disponibili, la giornata del 5 luglio è tra quelle considerate più delicate per il traffico aereo estivo.

Cosa cambia negli aeroporti pugliesi

Anche gli aeroporti di Bari e Brindisi potrebbero risentire degli effetti dello sciopero. Aeroporti di Puglia raccomanda ai viaggiatori di controllare la situazione del proprio volo prima di mettersi in viaggio, così da evitare inutili attese negli scali.

Per chi parte dal territorio jonico, è consigliabile verificare con particolare attenzione eventuali modifiche ai collegamenti dagli aeroporti pugliesi, soprattutto in presenza di coincidenze o trasferimenti programmati.

Le fasce di tutela

Durante gli scioperi del trasporto aereo restano in vigore le fasce orarie di garanzia previste dalla normativa nazionale, generalmente comprese tra le 7:00 e le 10:00 e tra le 18:00 e le 21:00, durante le quali i voli garantiti devono essere effettuati. È comunque la compagnia aerea a comunicare eventuali cancellazioni o riprogrammazioni. L’elenco dei voli garantiti è disponibile sul sito dell’ENAC.

Cosa devono fare i passeggeri

Verificare lo stato del volo sul sito della compagnia aerea.

Contattare l’agenzia di viaggio se la prenotazione è stata effettuata tramite intermediario.

Controllare eventuali comunicazioni ricevute via e-mail o SMS.

Presentarsi in aeroporto solo dopo aver verificato che il volo sia operativo.

Per aggiornamenti locali è possibile consultare anche la sezione Ultim’ora di Grottaglieinrete.it.

Hai riscontrato ritardi o cancellazioni negli aeroporti pugliesi? Raccontaci la tua esperienza oppure invia una segnalazione alla redazione attraverso la pagina dedicata di Grottaglieinrete.it.

FAQ

Lo sciopero riguarda tutti i voli?

No. Alcuni collegamenti saranno regolarmente effettuati, in particolare quelli inseriti nelle fasce di garanzia o nell’elenco dei voli tutelati.

Come sapere se il mio volo è stato cancellato?

La verifica va effettuata direttamente con la compagnia aerea oppure attraverso l’agenzia di viaggio.

Ho diritto al rimborso?

In caso di cancellazione o modifica del volo, i passeggeri possono beneficiare delle tutele previste dalla normativa europea, secondo le modalità indicate dalla compagnia.