È in arrivo uno sciopero nazionale del personale ferroviario che coinvolgerà Trenitalia, Italo e Trenord: l’agitazione è prevista dalle 21:00 di giovedì 4 settembre alle 18:00 di venerdì 5 settembre 2025. Lo sciopero riguarderà anche parte del trasporto pubblico locale.

I treni garantiti viaggeranno solo in alcune fasce: giovedì sera fino alle 22:00 e venerdì mattina tra le 6:00 e le 9:00. Dopo le 18:00 di venerdì, il servizio tornerà regolare. Disagi sono attesi anche per bus, tram e metropolitane, in particolare a Roma, dove è previsto uno stop del servizio ATAC nella fascia 8:30–12:30.

Chi deve spostarsi in queste giornate è invitato a controllare gli orari e verificare la lista dei treni garantiti sui siti ufficiali delle aziende di trasporto.