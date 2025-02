sconto bolletta luce

Pubblicità in concessione a Google

A partire da febbraio 2025, circa 11 milioni di consumatori vulnerabili avranno diritto a uno sconto annuale di 113 euro sulla bolletta dell’energia elettrica. Questa iniziativa è stata resa possibile grazie all’introduzione del Servizio a Tutele Graduali (STG), un regime tariffario pensato per garantire maggiore tutela e prezzi più vantaggiosi rispetto al mercato libero.

Ma chi può beneficiarne? Come si richiede lo sconto? E quali sono i dettagli di questa misura? Vediamolo insieme.

Chi ha diritto allo sconto di 113 euro sulle bolletta della luce?

Lo sconto è destinato a categorie di consumatori considerati vulnerabili, tra cui:

Persone con più di 75 anni

Individui con disabilità riconosciute ai sensi della legge 104

Famiglie con difficoltà economiche, ovvero con un ISEE inferiore a una soglia stabilita annualmente

Utenti che vivono in isole minori o zone con difficoltà di accesso alla rete elettrica

Persone che ricevono il bonus sociale energia

L’obiettivo è offrire un aiuto concreto a chi è più esposto agli aumenti delle tariffe energetiche, garantendo loro l’accesso a un servizio stabile e più economico rispetto alle attuali offerte del mercato libero.

Come funziona il Servizio a Tutele Graduali (STG)?

Il Servizio a Tutele Graduali è un regime transitorio pensato per accompagnare i consumatori vulnerabili fuori dal mercato tutelato (che è destinato a chiudersi) senza costringerli ad aderire immediatamente alle offerte del mercato libero.

Questo sistema garantisce:

•Prezzi regolati e più vantaggiosi rispetto al mercato libero

•Sconti diretti in bolletta, come quello di 113 euro

•Condizioni contrattuali più trasparenti, evitando clausole sfavorevoli o costi nascosti

Gli utenti che rientrano nelle categorie sopra elencate non dovranno fare nulla per passare al STG: la loro fornitura verrà automaticamente gestita dai nuovi esercenti selezionati dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

Come richiedere lo sconto di 113 euro sulla bolletta della luce?

Per beneficiare dello sconto, è necessario verificare alcuni aspetti e seguire questa procedura:

Verifica della vulnerabilità: Se rientri nelle categorie ammesse, controlla il tuo ISEE o i requisiti previsti per il bonus sociale.

Se rientri nelle categorie ammesse, controlla il tuo ISEE o i requisiti previsti per il bonus sociale. Consulta l’elenco dei fornitori STG: L’elenco completo degli esercenti del Servizio a Tutele Graduali è disponibile sul sito ufficiale di ARERA .

L’elenco completo degli esercenti del è disponibile sul sito ufficiale di . Adesione automatica o richiesta formale: In molti casi, il passaggio sarà automatico. Tuttavia, per alcuni utenti potrebbe essere necessario inviare una richiesta al proprio fornitore di energia per ricevere lo sconto.

In molti casi, il passaggio sarà automatico. Tuttavia, per alcuni utenti potrebbe essere necessario al proprio fornitore di energia per ricevere lo sconto. Scadenza della richiesta: Il termine ultimo per richiedere l’agevolazione è fissato al 30 giugno 2025.

Quali sono i vantaggi di questa misura?

L’introduzione di questo sconto e del Servizio a Tutele Graduali ha diversi benefici per i consumatori:

Riduzione dei costi : Oltre allo sconto di 113 euro, i prezzi del STG sono spesso più vantaggiosi rispetto a molte offerte del mercato libero.

: Oltre allo sconto di 113 euro, i prezzi del STG sono spesso più vantaggiosi rispetto a molte offerte del mercato libero. Continuità del servizio : Chi rientra nel servizio STG non dovrà preoccuparsi di scegliere un fornitore del mercato libero, evitando potenziali aumenti di prezzo.

: Chi rientra nel servizio STG non dovrà preoccuparsi di scegliere un fornitore del mercato libero, evitando potenziali aumenti di prezzo. Tutela dei consumatori vulnerabili: La misura garantisce condizioni di contratto trasparenti e la protezione da eventuali truffe o offerte poco chiare.

Conclusione

Lo sconto di 113 euro sulle bollette elettriche rappresenta un aiuto concreto per anziani, famiglie con difficoltà economiche e persone con disabilità, garantendo loro tariffe più vantaggiose e un servizio affidabile.

Se rientri tra i consumatori vulnerabili, verifica la tua situazione e assicurati di beneficiare di questa agevolazione prima della scadenza del 30 giugno 2025.

Per maggiori informazioni, consulta il sito ufficiale di ARERA o il tuo fornitore di energia.