Se stai pianificando una fuga in Puglia, Grottaglie è una tappa imperdibile. Conosciuta come la “città delle ceramiche”, offre un mix unico tra tradizione artigianale, suggestivi scenari naturali e un centro storico ricco di storia. In questo post, scoprirai perché vale la pena inserire Grottaglie nel tuo itinerario, con consigli di visita e un focus speciale su Discover Grottaglie.

1. Quartiere delle ceramiche e Museo della Ceramica

Nel cuore di Grottaglie, sotto al Castello Episcopio, si estende il celebre quartiere delle ceramiche: botteghe artigiane scavate nella roccia, dove gli esperti plasmatori continuano una tradizione secolare. Il Museo della Ceramica, ospitato proprio nel castello, è tappa obbligata: custodisce esposizioni archeologiche, maioliche e presepi artistici.

2. Castello Episcopio e Palazzo De Felice

Il Castello Episcopio, eretto nel XIV secolo dall’arcivescovo di Taranto, è un simbolo della città: mastio medievale e sale barocche oggi ospitano mostre temporanee e il museo.

3. Le gravine: Lama di Penzieri e Gravina del Fullonese

Il nome Grottaglie deriva dal latino Cryptae aliae (“molte grotte”), un chiaro riferimento ai suggestivi canyon carsici che circondano la città.

4. Chiese rupestri e centro storico

Il centro storico è un labirinto di vicoli, palazzi antichi e chiese: tra queste la chiesa madre Maria Santissima Annunziata (XIV secolo), la chiesa della Madonna del Carmine, nata su una grotta con affresco, e la Casa natale di San Francesco De Geronimo.

5. Eventi, tradizione e curiosità locali

Grottaglie vive anche di eventi fortemente connessi alla cultura locale: la Fòcra di San Ciro (30 gennaio) accende il cielo con una pira di oltre 27 m costruita con tralci di vite .

Per chi ama esplorare, c’è anche il suggestivo scenario delle chiese rupestri nate nella gravina e le antiche cripte nella Lama del Fullonese o l’esperienza artigiana con il tour alle botteghe di ceramica di Grottaglie.

In sintesi, Grottaglie è il luogo ideale per chi desidera coniugare arte, spiritualità, natura e cultura popolare. Le ceramiche con le loro vivaci cromie, i vicoli storici, le gravine silenziose e le tradizioni genuine la rendono meta perfetta per chi cerca un’esperienza autentica in Puglia.

Esplora anche Discover Grottaglie per restare aggiornato su tutti gli eventi e i percorsi turistici.

Buon viaggio alla scoperta di Grottaglie: tra arte, natura, fornaci artigiane e panorami da cartolina, saprà sorprenderti.