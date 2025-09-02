Pubblicità in concessione a Google

Nel cuore del centro storico di Grottaglie, tra vicoli intrisi di storia e botteghe di ceramica, nasce un luogo dove il gusto si fa racconto. Il Macchiaviva Bistrot, guidato con passione dallo chef Luigi Pizzoleo, ha presentato il suo nuovo menù stagionale, una vera e propria dichiarazione d’amore alla cucina mediterranea, arricchita da intuizioni moderne e tocchi internazionali.

Dopo un decennio trascorso tra le cucine di Francia e Svizzera, lo chef è tornato alle radici per fondere saperi, tecniche e ingredienti. Il risultato è un menù ricco, consapevole, che cambia con le stagioni e celebra la qualità locale.

Cucina mediterranea e innovazione convivono in equilibrio, per sorprendere il palato senza perdere l’identità. Mangiare stagionale non è una moda: è una scelta sostenibile e coerente con la filosofia del bistrot.

Una filosofia di cucina che emoziona

Tutto parte da un’idea semplice e potente: valorizzare la stagionalità e raccontare il territorio attraverso ogni singolo ingrediente. Lo chef Luigi Pizzoleo non ama le sovrastrutture: ogni piatto ha una sua narrazione, un messaggio che arriva chiaro e diretto al cliente.

La carta cambia più volte all’anno, seguendo il ritmo della natura e offrendo sempre nuove esperienze. Il locale si definisce come \”bistrot\” non a caso: vuole essere elegante ma informale, accogliente ma mai banale, adatto a un pranzo leggero o a una cena speciale.

Antipasti: l’inizio di un percorso sensoriale

L’esperienza da Macchiaviva inizia con una selezione di antipasti che stimolano vista, olfatto e gusto:

Caprese 2.0 : pomodoro San Marzano, datterino confit, mozzarella di bufala e acqua di pomodoro.

: pomodoro San Marzano, datterino confit, mozzarella di bufala e acqua di pomodoro. Polpette di patate con tzatziki : leggere e perfette per vegetariani.

: leggere e perfette per vegetariani. Friselline con alici del Cantabrico : essenza di Puglia in un boccone.

: essenza di Puglia in un boccone. Baccalà mantecato : su crostino con cipolla caramellata.

: su crostino con cipolla caramellata. Gamberi in tempura: con maionese alla barbabietola.

Per i più curiosi c’è il “misto 6 antipasti”, una degustazione stagionale curata dallo chef.

Primi piatti: anima pugliese e tocchi contemporanei

I primi rappresentano il cuore del menù:

Trofie al limone con pesto di basilico, stracciatella e tarallo croccante.

con pesto di basilico, stracciatella e tarallo croccante. Paccheri con ragù di polpo : intenso e mediterraneo.

: intenso e mediterraneo. Spaghetti allo scoglio : con pesce fresco giornaliero.

: con pesce fresco giornaliero. Orecchiette al pomodoro e cacioricotta : classico intramontabile.

: classico intramontabile. Penne alla norma: con melanzane e cacioricotta.

Secondi piatti: equilibrio tra terra e mare

Tra i secondi troviamo:

Gran grigliata mista pugliese : bombette, salsiccia e carne selezionata.

: bombette, salsiccia e carne selezionata. Tagliata di manzo CBT : tenera, cotta a bassa temperatura.

: tenera, cotta a bassa temperatura. Polpo in doppia cottura : con maionese all’acqua di cottura e caponata.

: con maionese all’acqua di cottura e caponata. Gran frittura di pesce : calamari, gamberi, paranza.

: calamari, gamberi, paranza. Moscardini alla luciana: brasati con pomodoro, capperi e olive.

Dolci: il finale perfetto

Impossibile concludere senza dessert:

Tiramisù classico : vellutato e profumato.

: vellutato e profumato. Sacher al bicchiere : mousse al fondente e albicocca.

: mousse al fondente e albicocca. Cannolo siciliano : ricotta di bufala e croccantezza autentica.

: ricotta di bufala e croccantezza autentica. Millefoglie con crema al mascarpone e frutti di bosco.

In alternativa: frutta di stagione o gelato artigianale.

Perché innamorarsi di Macchiaviva

Il Macchiaviva Bistrot è più di un ristorante: è un’esperienza fatta di profumi, sapori, bellezza e passione. Un luogo giovane ma già maturo, dove la filosofia slow food si sposa con l’estetica della cucina contemporanea.

Che sia per una cena romantica, una serata tra amici o un pranzo di qualità, è la scelta ideale per chi cerca autenticità a tavola.

*Lasciati ispirare, assaggia, ritorna. Perché chi entra da Macchiaviva, difficilmente lo dimentica.*