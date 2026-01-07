Pubblicità in concessione a Google

Il dibattito sul futuro dell’aeroporto di Grottaglie torna ad accendersi con una proposta che potrebbe aprire scenari importanti per lo sviluppo del territorio ionico e dell’intero sistema aeronautico pugliese. In queste ore, infatti, si è tornati a parlare della possibilità che lo scalo grottagliese possa diventare sede di una Scuola di Volo, un’ipotesi che rafforza il ruolo strategico dell’aeroporto all’interno delle politiche regionali di mobilità, formazione e sviluppo industriale.

Pubblicità in concessione a Google

Sul tema è intervenuto il consigliere regionale Cosimo Borraccino, che ha espresso una posizione chiara in merito alla proposta avanzata da ITA Airways, indicando nella struttura di Grottaglie una possibile e concreta opportunità per la Regione Puglia.

“Scuola di Volo, l’aeroporto di Grottaglie può essere la sede. La Regione Puglia può prendere atto della proposta avanzata dalla ITA Airways”

Una dichiarazione che richiama l’attenzione delle istituzioni regionali sulla necessità di valutare con attenzione una prospettiva capace di coniugare formazione, innovazione e rilancio infrastrutturale. L’aeroporto di Grottaglie, già noto per le sue potenzialità e per il ruolo nel comparto aerospaziale, potrebbe così rafforzare ulteriormente la propria vocazione, diventando un punto di riferimento nazionale per la formazione aeronautica.

La proposta, se accolta e sviluppata, aprirebbe nuove opportunità occupazionali, formative ed economiche, contribuendo a dare una visione chiara e strutturata al futuro dello scalo ionico e del territorio che lo ospita.