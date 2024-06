Con Atto Dirigenziale n.193 del 6 giugno 2024 la Regione Puglia ha approvato l’Avviso Pubblico per l’assegnazione del beneficio relativo alla fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo (per l’anno scolastico 2024-2025) agli alunni delle scuole secondarie di I e II grado.

Pubblicità in concessione a Google

Per accedere al beneficio l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del richiedente, in corso di validità al momento della presentazione dell’istanza, non potrà essere superiore a € 11.000,00, elevando tale limite a € 14.000,00 nel caso di famiglie numerose con 3 o più figli.

ISEE ORDINARIO

L’ISEE richiesto è quello ORDINARIO.

ISEE MINORI

Qualora il nucleo familiare si trovi nelle casistiche disciplinate dall’art. 7 del D.P.C.M. n. 159/13 (genitori non conviventi), l’ISEE richiesto è quello per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni.

ISEE PER MINORI IN AFFIDAMENTO

Sulla base delle disposizioni dell’art. 3 D.P.C.M. n. 159/2013, ribadite dalla circolare INPS 171/2014:

Il minore in affidamento e collocato presso comunità è considerato nucleo familiare a sé stante.

I minori in affidamento temporaneo, invece, sono considerati nuclei familiari a sé stanti, fatta salva la facoltà del genitore affidatario di considerarlo parte del proprio nucleo.

ISEE PER MINORI IN CONVIVENZA ANAGRAFICA

Sono in convivenza anagrafica i soggetti che risiedono stabilmente in istituti religiosi, assistenziali o di cura, in caserme o istituti di detenzione. Tali soggetti sono considerati nucleo familiare a sé. Nei casi di convivenza anagrafica, il figlio minorenne fa parte del nucleo del genitore con cui conviveva prima dell’ingresso in convivenza anagrafica, fatto salvo il caso sopradescritto. Se nella convivenza anagrafica vi è un genitore con figlio minore, (es. residenti in una casa-famiglia) entrambi fanno parte dello stesso nucleo familiare.

ACQUISIZIONE ISEE:

Il sistema informatico di presentazione delle istanze acquisirà i dati sull’ISEE direttamente dalla Banca dati dell’INPS, tramite cooperazione applicativa. Pertanto, al momento della presentazione dell’istanza è necessario che per il nucleo familiare sia già disponibile nel sistema INPS una attestazione ISEE valida.

L’Avviso pubblico in oggetto valido sull’intero territorio regionale, prevede l’inoltro delle istanze esclusivamente per via telematica attraverso la procedura on-line attiva sul portale della Regione Puglia al link: https://www.studioinpuglia.regione.puglia.it/libri-di-testo-2024-2025/

La procedura è ripartita tra due finestre temporali: la prima, ordinaria, al fine di garantire il beneficio sin dall’inizio dell’anno scolastico e la seconda al fine di garantire alle famiglie che non hanno presentato domanda nella prima finestra di poter comunque beneficiare del suddetto contributo:

prima finestra temporale: attiva a partire dalle ore 12:00 del 17 giugno 2024 fino alle ore 12:00 del 31 luglio 2024; seconda finestra temporale: attiva a partire dalle ore 12:00 del 5 settembre 2024 fino alle ore 12:00 del 16 settembre 2024; oltre tale termine il sistema non accetterà ulteriori trasmissioni di istanze.

L’avvenuta conclusione del processo di compilazione e trasmissione della domanda verrà confermata da una mail inviata dal sistema all’indirizzo di posta elettronica indicato nella fase di compilazione del form on-line.

Ad ogni istanza trasmessa verrà associato un “codice pratica” che dovrà essere conservato dall’utente ai fini della verifica dell’ammissione al beneficio, nel rispetto della tutela della privacy, accedendo al portale innanzi indicato.

Al fine della compilazione della domanda, sarà possibile ricevere assistenza e supporto tecnico dalla Regione Puglia attraverso i seguenti canali di comunicazione:

telefono 080 8807404

email: assistenza@studioinpuglia.regione.puglia.it

chat online

L’erogazione del beneficio è subordinata: