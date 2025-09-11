Pubblicità in concessione a Google
Secondo un’analisi di Coldiretti Puglia su dati CSO Italy, nel primo semestre del 2025 i consumi familiari di frutta e verdura in Puglia registrano una crescita: +4% nei volumi venduti rispetto allo stesso periodo del 2024, mentre la spesa è aumentata dell’8%, arrivando a 6,95 miliardi di euro. Però, nonostante questo incremento, più del 51,1% dei pugliesi risultano in condizione di sovrappeso o obesità.
