Il SER di Grottaglie si racconta: attività, ruolo e una guida tutta al femminile

Cos’è e cosa fa il SER di Grottaglie: l’intervista di Carlo Caprino alla nuova presidente e il valore di un direttivo tutto al femminile.

Cos’è il SER di Grottaglie e di cosa si occupa concretamente? A raccontarlo è la nuova presidente del Servizio Emergenza Radio, protagonista di un’intervista con Dory Miccoli. Un’occasione utile per conoscere meglio una realtà fondamentale per il territorio e per sottolineare un passaggio storico: l’elezione di un direttivo interamente al femminile.

Il SER di Grottaglie: una realtà al servizio del territorio

Il SER – Servizio Emergenza Radio opera nel campo del supporto alle emergenze, delle comunicazioni e della collaborazione con enti e istituzioni in caso di necessità. Un’attività spesso silenziosa, ma essenziale, che affianca il sistema di protezione civile e contribuisce alla sicurezza della comunità.

Si tratta di un servizio basato sul volontariato, sulla formazione continua e sulla disponibilità delle persone che ne fanno parte, pronte a intervenire quando serve.

Un direttivo tutto al femminile: una conquista importante

Nei giorni scorsi il SER di Grottaglie ha vissuto una svolta significativa con l’elezione del primo direttivo completamente al femminile.

Un passaggio che rappresenta molto più di un semplice cambio ai vertici: è una conquista culturale e sociale, un segnale di apertura, competenza e valorizzazione del ruolo delle donne anche in ambiti tradizionalmente considerati maschili, come quello dell’emergenza.

L’incontro con Carlo Caprino e l’intervista

Da questa nuova fase nasce l’incontro con Carlo Caprino, che ha intervistato la nuova presidente per approfondire cosa fa il SER, come opera e quali sono gli obiettivi futuri.

Nell’intervista si parla di attività operative, di impegno sul territorio, di lavoro di squadra e del significato profondo di un direttivo tutto al femminile, vissuto non come simbolo, ma come risultato di competenze e percorsi concreti.

Perché ascoltare l’intervista

Ascoltare l’intervista significa capire davvero cos’è il SER di Grottaglie, conoscere le persone che ne fanno parte e comprendere il valore di un servizio che entra in azione nei momenti più delicati.

Un contenuto utile non solo per chi già conosce il SER, ma anche per chi vuole avvicinarsi al mondo del volontariato e dei servizi di emergenza.

Per altri approfondimenti e contenuti dal territorio jonico è possibile seguire anche le notizie e le interviste pubblicate su GIR WebTV. Continua a seguire Grottaglieinrete.it per restare aggiornato sulle realtà, le storie e le conquiste che riguardano da vicino la nostra comunità.