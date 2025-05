Pubblicità in concessione a Google

Con AD n. 50 del 12 maggio 2025 (pubblicata nel BURP n.40 del 19/05/2025), la sezione regionale Politiche giovanili ha approvato il primo Avviso pubblico per la selezione di 134 giovani volontari da impiegare in progetti di Servizio civile Regionale (SCR) nei 67 Nodi della rete Galattica – spazi di informazione, orientamento e attivazione giovanile presenti in tutta la Puglia – accreditati al SCR.

Una concreta occasione per svolgere un’esperienza di partecipazione civica rivolta alle ragazze e ai ragazzi tra i 18 e i 28 anni residenti in Puglia che, a partire dal 20 maggio 2025 e fino alle ore 14.00 del 19 giugno 2025, potranno candidarsi ad uno dei progetti presenti nell’Allegato A1 dell’Avviso. La candidatura potrà essere effettuata esclusivamente online sul portale dedicato serviziocivileregionale.regione.puglia.it e tramite accesso con SPID, CNS o CIE.

I 134 volontari e volontarie selezionati saranno impegnati nell’animazione territoriale, al fine di favorire il coinvolgimento dei giovani del territorio ai Nodi Galattica e alle opportunità loro dedicate. L’esperienza, della durata di 12 mesi, fornirà loro l’opportunità di accrescere competenze trasversali e civiche. L’impegno richiesto ai volontari è di 1.145 ore annue (circa 25 ore settimanali) e prevede una indennità mensile lorda di 507,30 euro.

Sarà possibile presentare la candidatura per un solo progetto, seguendo le indicazioni presenti sul portale. Per informazioni sull’Avviso: info.scr@regione.puglia.it

Per assistenza tecnica sul Portale SCR: assistenza.serviziocivileregionale.@regione.puglia.it

Servizio Civile Universale in Puglia, Un’occasione di crescita per i giovani e per il territorio

Il Servizio Civile Universale in Puglia è un’opportunità concreta per i giovani tra i 18 e i 28 anni che desiderano mettersi in gioco e contribuire allo sviluppo della propria comunità. Ogni anno, centinaia di enti e associazioni sul territorio pugliese propongono progetti in ambiti di grande valore sociale, culturale e ambientale.

Un impegno che fa bene anche a te

Partecipare al Servizio Civile significa dedicare da 8 a 12 mesi a un’attività utile per gli altri e per sé stessi. I volontari ricevono un rimborso mensile di circa 507 euro e hanno l’opportunità di acquisire competenze utili per il futuro, sia personale che professionale.

Dove si può fare Servizio Civile in Puglia?

In tutta la regione, da Foggia a Lecce, passando per Taranto, Bari, Barletta-Andria-Trani e Brindisi, sono attivi progetti presso:

•Associazioni di volontariato

•Cooperative sociali

•Enti locali (Comuni, biblioteche, musei)

•Protezione civile

•Organizzazioni culturali e ambientali

Ogni territorio offre percorsi diversi, pensati per rispondere alle esigenze locali. In Puglia, molti progetti sono dedicati alla valorizzazione del patrimonio culturale, all’educazione ambientale, al sostegno a minori, anziani o persone con disabilità, e alla promozione della cittadinanza attiva.

Come partecipare

La partecipazione avviene tramite bando nazionale, pubblicato solitamente tra dicembre e febbraio. Per candidarsi, occorre:

1.Avere un’età compresa tra i 18 e i 28 anni (non compiuti)

2.Essere cittadini italiani, europei o regolarmente soggiornanti in Italia

3.Avere SPID (identità digitale)

4.Presentare domanda online tramite la piattaforma DOL, scegliendo un progetto in Puglia

Perché scegliere il Servizio Civile in Puglia?

•Per fare esperienza nel proprio territorio

•Per contribuire al miglioramento della comunità locale

•Per conoscere nuove realtà del terzo settore

•Per arricchire il proprio curriculum

•Per mettersi alla prova in un contesto di solidarietà e impegno civile