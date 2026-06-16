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I saldi estivi 2026 sono pronti a partire e, come ogni anno, rappresentano uno degli appuntamenti più attesi da consumatori e commercianti. Nella maggior parte delle regioni italiane l’avvio ufficiale è fissato per sabato 4 luglio 2026, data che segna l’inizio della stagione degli sconti estivi su abbigliamento, calzature, accessori e numerose altre categorie merceologiche.

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Per molte famiglie si tratta dell’occasione ideale per rinnovare il guardaroba risparmiando, mentre per i negozi rappresenta un momento importante per rilanciare le vendite e liberare spazio alle nuove collezioni.

Secondo il calendario condiviso dalle Regioni, quasi tutta Italia seguirà la data del 4 luglio, con alcune eccezioni nelle Province autonome di Trento e Bolzano che adottano regole differenti.

Calendario saldi estivi 2026 regione per regione

Regione Periodo saldi Abruzzo Dal 4 luglio per 60 giorni Basilicata Dal 4 luglio al 4 settembre Calabria Dal 4 luglio per 60 giorni Campania Dal 4 luglio per 60 giorni Emilia-Romagna Dal 4 luglio per 60 giorni Friuli Venezia Giulia Dal 4 luglio per 60 giorni Lazio Dal 4 luglio per 6 settimane Liguria Dal 4 luglio al 19 agosto Lombardia Dal 4 luglio per 60 giorni Marche Dal 4 luglio al 1° settembre Molise Dal 4 luglio per 60 giorni Piemonte Dal 4 luglio per 8 settimane Puglia Dal 4 luglio al 15 settembre Sardegna Dal 4 luglio per 60 giorni Sicilia Dal 4 luglio al 15 settembre Toscana Dal 4 luglio per 60 giorni Umbria Dal 4 luglio per 60 giorni Valle d’Aosta Dal 5 luglio al 30 settembre Veneto Dal 4 luglio al 31 agosto

Le Province autonome di Trento e Bolzano seguono calendari differenti e specifici per territorio.

Cosa conviene acquistare durante i saldi

I prodotti più ricercati restano abbigliamento, scarpe e accessori, ma negli ultimi anni gli sconti hanno coinvolto sempre più spesso anche articoli per la casa, cosmetici, elettronica e prodotti per il tempo libero.

Il consiglio è puntare su capi versatili e utilizzabili anche nelle stagioni successive: jeans, sneakers, camicie, blazer e accessori di qualità rappresentano spesso gli acquisti più convenienti.

Come evitare le false offerte

I saldi sono una grande opportunità, ma è importante prestare attenzione ad alcune regole fondamentali:

Controllare sempre il prezzo originario del prodotto.

Verificare la percentuale di sconto applicata.

Conservare lo scontrino per eventuali cambi o contestazioni.

Confrontare i prezzi tra più negozi.

Evitare acquisti impulsivi dettati solo dall’entità dello sconto.

Per conoscere diritti e regole dei consumatori durante le vendite di fine stagione è possibile consultare la guida dedicata ai saldi commerciali.

Un aiuto anche per il commercio locale

I saldi rappresentano anche un’opportunità per sostenere le attività del territorio. Acquistare nei negozi di vicinato significa contribuire all’economia locale e mantenere vivo il tessuto commerciale delle città.

Per restare aggiornati sulle notizie e sulle iniziative del territorio è possibile seguire le ultim’ora a Grottaglie.

FAQ

Quando iniziano i saldi estivi 2026?

Nella maggior parte delle regioni italiane iniziano sabato 4 luglio 2026.

Quanto durano i saldi estivi?

Generalmente circa 60 giorni, con variazioni stabilite dalle singole Regioni.

Quando iniziano i saldi in Puglia?

In Puglia i saldi estivi 2026 partono il 4 luglio e terminano il 15 settembre.

È obbligatorio conservare lo scontrino?

Sì, è sempre consigliabile conservarlo per eventuali cambi o contestazioni.

Si può acquistare online durante i saldi?

Sì, anche gli e-commerce partecipano ai saldi seguendo le regole previste dalla normativa vigente.

Pronto per lo shopping? Confronta i prezzi, scegli con attenzione e approfitta delle offerte migliori. Seguici su Grottaglieinrete.it per aggiornamenti e notizie dal territorio.