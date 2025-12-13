Si lavora alla Fòcra di San Ciro 2026 a Grottaglie

Pubblicità in concessione a Google

Grottaglie si rimette in moto nel segno della tradizione: Carlo Caprino è stato sul cantiere dove si sta innalzando la Fòcra di San Ciro 2026, documentando da vicino i primi momenti dei lavori e l’atmosfera che, come ogni anno, accompagna l’attesa della festa dedicata al Santo Patrono.

La costruzione della grande pira non è solo un passaggio tecnico: è un vero e proprio rituale collettivo che coinvolge la comunità, riaccende l’attenzione sul quartiere e segna l’avvio del conto alla rovescia verso i giorni più sentiti dai grottagliesi. Fascine, organizzazione, prime strutture che prendono forma: ogni dettaglio racconta che San Ciro 2026 è già iniziato, anche prima del calendario ufficiale.

Per approfondimenti, aggiornamenti e contenuti dedicati alla Fòcra, è online anche lo speciale su LaFocra.it: segui qui il racconto completo.