Pubblicità in concessione a Google

Il provvedimento è stato adottato nel corso dell’ultima seduta dell’esecutivo comunale e prevede un investimento complessivo di 90.000 euro, finanziato interamente con risorse comunali.

Pubblicità in concessione a Google

Un investimento per la sicurezza urbana

L’intervento nasce dalla volontà dell’Amministrazione di dotare il territorio di strumenti moderni ed efficaci per la prevenzione dei fenomeni di illegalità e per il supporto alle attività di controllo svolte dalla Polizia Locale e dalle forze dell’ordine.

Pur non avendo ottenuto specifici finanziamenti statali per questo tipo di interventi, il Comune ha deciso di procedere autonomamente, ritenendo la sicurezza urbana un elemento fondamentale per la qualità della vita e la vivibilità degli spazi pubblici.

Le zone interessate dal progetto

Il progetto prevede l’installazione di un sistema di telecamere di videosorveglianza in alcune aree particolarmente frequentate o considerate sensibili, tra cui:

Piazza IV Novembre

Piazza Piemonte

Via per Villa Castelli

Via per Martina Franca

Torre dell’Orologio

Piazzetta Crispi

L’impianto potrà essere successivamente ampliato in base alle esigenze operative e alle risorse disponibili.

Il quadro economico

L’importo complessivo dell’intervento è pari a 90.000 euro e comprende:

lavori per l’installazione degli impianti;

oneri per la sicurezza;

spese tecniche e di progettazione;

consulenze specialistiche, anche in materia di tutela dei dati personali;

IVA e altri oneri amministrativi.

Avvio delle procedure operative

Con l’approvazione del progetto, la Giunta ha dato mandato al Settore competente di avviare tutti gli atti necessari per la realizzazione dell’intervento, nominando il Responsabile Unico del Procedimento e dichiarando l’immediata eseguibilità della deliberazione.

L’iniziativa rappresenta un ulteriore passo verso il potenziamento dei servizi di sicurezza e controllo del territorio, con l’obiettivo di offrire ai cittadini una città più sicura e meglio tutelata.