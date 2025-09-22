Pubblicità in concessione a Google

Grottaglie si è svegliata più volte, negli ultimi mesi, avvolta da un senso di inquietudine. Non per le solite notizie di cronaca o per disagi passeggeri, ma per qualcosa di più profondo, più allarmante, più simbolico. Episodi ravvicinati, diversi ma accomunati da un denominatore comune: il fuoco. Case, mezzi, strutture pubbliche. Non importa chi o cosa, sembra che il messaggio arrivi comunque forte e chiaro. E oggi, da cittadini, da comunità, ci troviamo davanti a una domanda che non possiamo più ignorare: cosa sta succedendo a Grottaglie?

Pubblicità in concessione a Google

Un clima che cambia: cresce il senso di insicurezza

Che si tratti dell’incendio di un’auto sotto casa di un rappresentante delle istituzioni, del rogo che ha coinvolto i mezzi di un’impresa legata alla raccolta rifiuti o di un’area di un asilo in costruzione andata in fiamme, ciò che preoccupa non è solo la dinamica in sé, ma la loro sequenza. Troppo ravvicinata, troppo simbolica, troppo carica di inquietudine.

Viviamo in un tempo in cui la sicurezza non è soltanto una questione di ordine pubblico, ma un diritto fondamentale. Un diritto che passa attraverso la tranquillità di poter uscire di casa, di lavorare, di amministrare, di costruire il futuro dei propri figli senza il timore di intimidazioni o atti destabilizzanti. Quando questi episodi si susseguono, diventano segnali. Non possiamo far finta che siano eventi isolati. Non più.

Quando la paura diventa percezione collettiva

La sicurezza pubblica non è soltanto questione di cronaca. È anche, e soprattutto, una questione di percezione. Quando le fiamme si accendono nella notte, non bruciano solo veicoli o strutture: alimentano la paura. E la paura, si sa, è contagiosa. Si propaga nei corridoi delle scuole, nei mercati, nelle piazze, sui social. E inizia a insinuarsi in ogni conversazione, anche la più quotidiana.

Quando in una città di dimensioni contenute come Grottaglie si verificano episodi così gravi e così vicini nel tempo, non basta più dire “le autorità faranno chiarezza”. Serve qualcosa di più: serve una risposta sociale, culturale, politica. Serve dire, tutti insieme, che questi fatti non sono “normali”, che non vanno sottovalutati, che vanno affrontati con serietà e coesione.

Il silenzio non è un’opzione: serve una reazione condivisa

Chi resta in silenzio, chi minimizza, chi osserva da lontano, rischia di essere parte del problema. Non possiamo permettere che Grottaglie diventi un luogo in cui il sospetto, la rassegnazione o la paura prendano il sopravvento sulla fiducia reciproca e sul desiderio di costruire insieme. Questo non è solo compito delle istituzioni – che pure hanno il dovere di intervenire con fermezza – ma anche delle associazioni, delle scuole, delle famiglie, dei media locali, dei singoli cittadini.

In questo momento, più che mai, è necessario che la comunità si riunisca attorno a un messaggio chiaro: nessuno deve sentirsi solo. Perché ogni gesto intimidatorio colpisce non un individuo, ma l’intero tessuto sociale. E quel tessuto va protetto, rafforzato, difeso.

Una comunità che merita protezione

Grottaglie non è una città qualunque. È una comunità viva, piena di fermento culturale, di tradizioni, di arte, di voglia di futuro. È una città che ha saputo reinventarsi, che ha saputo crescere, che ha costruito nel tempo una sua identità forte e riconoscibile. Non possiamo permettere che tutto questo venga oscurato da un clima che rischia di degenerare. Non possiamo permettere che il fuoco bruci anche la fiducia.

È tempo di alzare lo sguardo, di fare domande, di pretendere risposte, di costruire soluzioni. È tempo di non accettare il silenzio come risposta. È tempo di stare dalla parte giusta. Sempre.

Perché Grottaglie, come ogni comunità, merita tranquillità.