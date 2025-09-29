Pubblicità in concessione a Google

Nelle ultime ore diversi media hanno riportato che Poste Italiane sta valutando un canone annuo simbolico (si parla di 5 euro/anno) per il servizio PosteID abilitato a SPID. Non c’è un annuncio ufficiale né una data, si tratta di una valutazione interna. Poste non ha ancora commentato. Le stime di mercato indicano che, con più di 20 milioni di profili attivi su PosteID, un canone leggero potrebbe valere fino a 100 milioni di euro di margine operativo. Nel frattempo, altri identity provider hanno già introdotto un canone.

Oggi non c’è alcun obbligo nuovo per gli utenti PosteID, l’ipotesi del canone esiste, ma finché non arriva una comunicazione ufficiale resta un rumor con delle basi credibili.

I prezzi che gli altri provider hanno già implementato

Il passaggio al rinnovo a pagamento non è un’idea isolata. Ecco cosa succede con i principali gestori:

InfoCert : canone annuale di 5,98 € (IVA inclusa) dal 28 luglio 2025, applicato al rinnovo dell’identità personale.

: canone annuale di dal 28 luglio 2025, applicato al rinnovo dell’identità personale. Aruba : SPID personale gratuito il primo anno, dal rinnovo costa 4,90 € + IVA/anno (oltre ai costi una tantum per alcune modalità di riconoscimento).

: SPID personale dal rinnovo costa (oltre ai costi una tantum per alcune modalità di riconoscimento). Register.it: dal 1° settembre 2025 9,90 € + IVA/anno al rinnovo.

Questi importi servono da riferimento, se Poste introducesse un canone, è plausibile che lo collochi nella stessa fascia, quindi parliamo di qualche euro l’anno. Ma, di nuovo, al momento è solo un’ipotesi.

Quanti usano lo SPID e perché se ne sta parlando così tanto

I numeri spiegano l’attenzione mediatica. Secondo l’Agenzia per l’Italia Digitale, risultano più di 41,3 milioni di identità SPID rilasciate. L’Osservatorio Digital Identity del Politecnico di Milano stima invece 32,2 milioni di italiani con SPID, un dato utile per distinguere tra le identità rilasciate e la platea effettiva. In ogni caso, parliamo di un’infrastruttura di massa.

Allo stesso tempo, nel 2025 è partito il percorso dell’IT Wallet sull’app IO, un tassello importante per l’integrazione con l’European Digital Identity Wallet prevista da eIDAS 2.0. Questo non spegne lo SPID dall’oggi al domani, ma indirizza l’evoluzione dell’identità digitale nei prossimi anni.

Se Poste introducesse un canone: cosa cambierebbe

In pratica, potresti trovarti a rinnovare PosteID pagando una piccola cifra annuale (si parla, nei rumor di mercato, di 5 € l’anno come ordine di grandezza). L’accesso ai servizi non cambierebbe: continueresti a usare le tue credenziali per accedere a PA, sanità, scuola, bonus, fascicolo previdenziale, servizi locali e molte piattaforme private che già integrano lo SPID. Il dubbio aperto è: quanti utenti passerebbero ad alternative gratuite/meno costose o alla CIE?

Ricorda che lo SPID e la CIE coesistono e spesso offrono accesso agli stessi servizi. In prospettiva, l’IT Wallet potrà ulteriormente semplificare la fruizione, ma la migrazione sarà graduale e regolata.

Lo SPID non serve ovunque per accedere

Ma perché alcuni hanno scelto di non integrare lo SPID?

Vantaggi potenziali:

Accesso più rapido

Minori passaggi di autenticazione

Meno dipendenza da un unico strumento d’identità

Svantaggi potenziali

Verifiche alternative (documenti, KYC) che possono essere più lente o variabili tra gli operatori

Minore uniformità nelle procedure di accesso

Possibile frammentazione dell’esperienza utente rispetto a un login con SPID

Questo per dire che lo SPID non è l’unica strada in ogni ambito. Dove non è stato adottato, il mercato usa delle procedure diverse di identificazione, con livelli di frizione e tutela differenti.

Perché ora? I motivi economici e regolatori

Per anni l’adozione dello SPID è stata sostenuta da fondi pubblici e politiche di spinta all’identità digitale. Nel 2025 i contributi ai gestori hanno avuto scadenze e rimodulazioni e i provider hanno iniziato a riequilibrare i conti introducendo dei piccoli canoni di rinnovo. È il caso di InfoCert, Aruba e Register ed è proprio qui che si inserisce il ragionamento di Poste.

Sul piano europeo, eIDAS 2.0 spinge verso i wallet interoperabili. Questo comporta investimenti per la sicurezza, l’onboarding e l’anti-frode, anche perché i tentativi di phishing contro gli utenti SPID restano un tema reale per l’ecosistema. Tutti elementi che aumentano i costi di gestione e che giustificano, per alcuni operatori, una fee simbolica.

CIE, SPID e IT Wallet: come orientarti nel 2025-2026

Se usi già lo SPID : per ora non devi fare nulla. Se e quando il tuo gestore introdurrà un canone, lo vedrai al momento del rinnovo (di solito annuale). Valuta la cifra e decidi se mantenerlo o migrare.

: per ora non devi fare nulla. Se e quando il tuo gestore introdurrà un canone, lo vedrai al (di solito annuale). Valuta la cifra e decidi se mantenerlo o migrare. Se preferisci delle alternative : la CIE resta un’opzione solida (ma richiede il lettore NFC/Smartphone compatibile e il PIN). Molti servizi accettano sia lo SPID sia la CIE.

: la resta un’opzione solida (ma richiede il lettore NFC/Smartphone compatibile e il PIN). Molti servizi accettano sia lo SPID sia la CIE. Se guardi al medio termine: l’IT Wallet sta entrando in produzione progressiva nell’app IO e si integrerà via via con più documenti e servizi.