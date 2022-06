Pubblicità in concessione a Google

E’ stato gustato questa mattina il 10.000° cono gelato al gusto di caffè leccese a Grottaglie. Il delizioso traguardo è stato suggellato direttamente da Enzo Iannacone, maestro gelatiere che da 42 anni produce quotidianamente il vero gelato artigianale italiano, con materie prime di altissima qualità, spesso a km0.

L’idea del gelato al caffè leccese

Il gelato al caffè leccese è una delle sue invenzioni nell’arte del gelato: risultato ottimale di produzione e contemporanea agitazione di una miscela di materie prime genuine, naturali, fresche e di ingredienti alimentari di alta qualità, scelti, equilibrati e miscelati sapientemente.

Mandorla di Toritto e Caffè Napoletano

La Mandorla di Toritto Presidio Slow Food e Caffè napoletano sono gli ingredienti principali per il gelato al caffè leccese ideato da Enzo Iannacone per Gelida Voglia, il marchio che seleziona le materie prime su base strettamente territoriale attraverso la conoscenza diretta dei produttori.

Le peculiarità

Il gusto forte e deciso della miscela napoletana e il sapore aromatico ma delicato della mandorla coltivata ai piedi del Parco dell’Alta Murgia unite insieme per il simbolo della tradizione del risveglio salentino: il caffè leccese.

Un gusto tra i più richiesti

Disponibile da diversi anni in Gelida Voglia, il gelato al caffè leccese è un gusto che premia la tradizione, dissetante, fresco, ideale per un break di metà mattina, o per deliziarsi nel pomeriggio o in serata: l’originale e deciso aroma di caffè napoletano si unisce alla dolcezza della mandorla di Torritto, inserita pensate tra i prodotti agroalimentari tradizionali italiani (PAT) del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.