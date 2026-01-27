Pubblicità in concessione a Google

Studiare o lavorare lontano dalla propria città non significa rinunciare all’assistenza sanitaria. È un aspetto centrale richiamato anche dal recente comunicato diffuso dalla Regione Puglia, che fotografa una realtà ampia: decine di migliaia di giovani pugliesi vivono stabilmente fuori regione per motivi di studio o lavoro.

Per queste persone, spesso lontane dalla famiglia e dal medico di fiducia, conoscere come accedere alle cure mediche è fondamentale.

Chi vive fuori regione ha diritto alle cure

Il sistema sanitario italiano garantisce l’assistenza anche a chi si trova temporaneamente in un’altra regione rispetto a quella di residenza. Studenti e lavoratori fuori sede, infatti, non perdono il diritto alle prestazioni sanitarie, comprese visite mediche, prescrizioni e cure di base.

Il principio è quello dell’universalità del Servizio Sanitario Nazionale, che assicura l’accesso alle cure su tutto il territorio nazionale.

Come funziona l’assistenza sanitaria temporanea

Grazie al Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), è possibile accedere ai dati clinici dei pazienti anche fuori Regione, garantendo continuità nelle cure ovunque si trovino.

Questo significa che, nel caso ad esempio di una visita specialistica fuori Regione di residenza, il personale sanitario può consultare la storia clinica, le terapie in corso, eventuali allergie e i referti. Il FSE permette di abbattere le barriere territoriali, offrendo agli studenti pugliesi (e non solo) un’assistenza sanitaria sicura e informata anche quando si trovano lontano dalla propria Regione.

Chi si trasferisce in un’altra regione per un periodo medio-lungo può richiedere l’assistenza sanitaria temporanea. Questa procedura consente di scegliere un medico di medicina generale nel luogo in cui si vive, senza perdere il legame sanitario con la regione di origine.

L’iscrizione temporanea avviene rivolgendosi all’ASL del territorio in cui si studia o si lavora, presentando documentazione che attesti la permanenza fuori sede (ad esempio contratto di lavoro o iscrizione universitaria).

Cosa prevede il sistema sanitario nazionale

Grazie alle regole nazionali, chi è fuori regione può:

accedere alle cure urgenti e necessarie;

scegliere temporaneamente un medico di base;

ottenere prescrizioni e ricette;

usufruire delle strutture pubbliche locali.

Ulteriori dettagli sul funzionamento dell’assistenza sanitaria in mobilità sono disponibili anche nella documentazione informativa del Servizio sanitario nazionale.

Perché è un tema importante per la Puglia

Il dato diffuso dalla Regione Puglia – che parla di circa 50mila studenti pugliesi fuori regione – rende evidente quanto questo tema sia concreto. Molti di questi giovani provengono anche dalla provincia di Taranto e dal territorio jonico.

Garantire continuità nelle cure significa tutelare la salute di una popolazione giovane e mobile, che spesso resta fuori sede per anni. Per questo motivo è importante informarsi per tempo e attivare correttamente le procedure sanitarie.

Altri aggiornamenti e notizie dal territorio sono disponibili nella sezione ultim'ora a Grottaglie e sul portale di informazione locale notizie da Taranto e provincia.

FAQ

Chi studia fuori regione può avere un medico di base?

Sì. È possibile richiedere l’assegnazione temporanea di un medico nel luogo di studio.

Si perde il medico di famiglia nella regione di residenza?

No. L’assegnazione è temporanea e valida solo per il periodo fuori sede.

L’assistenza sanitaria è gratuita?

Rientra nelle prestazioni del Servizio sanitario nazionale, secondo le regole ordinarie.

Serve cambiare residenza?

No. Non è necessario trasferire la residenza per ottenere l’assistenza sanitaria temporanea.

Hai esperienze o informazioni utili su questo tema? Commenta con rispetto o condividi l’articolo con chi studia o lavora fuori regione.