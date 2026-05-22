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Per ampliamento organico, ALTER cera in zona San Giorgio, Carosino e Grottaglie la figura di: AIUTO BANCONISTA DI SALUMERIA.
Requisiti richiesti:
– Esperienza pregressa nel settore con la stessa mansione, presso supermercati o attività commerciali similari;
– Capacità di lavorare in team;
– Flessibilità oraria e puntualità.
Offerta economica: come da CCNL Commercio Terziario.
Si offre contratto di lavoro full time, inizialmente a tempo determinato.
Per candidarsi all’offerta si può inviare il proprio curriculum con foto tramite mail all’indirizzo risorseumane@altergroup.it.
Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03
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