Non è stata una semplice prevendita. È stata una vera e propria corsa contro il tempo.

La finale playoff tra Taranto e Canosa ha acceso l’entusiasmo della tifoseria rossoblù e i biglietti sono andati praticamente esauriti nel giro di pochissimi minuti.

Pubblicità in concessione a Google

Partita ufficialmente la vendita dei tagliandi per la sfida di domenica allo stadio Italia di Massafra già dopo meno di mezz’ora trovare un posto disponibile era diventato quasi impossibile. Secondo diverse fonti locali, i biglietti destinati ai tifosi del Taranto sono stati letteralmente polverizzati in tempi record.

Un dato che racconta meglio di qualsiasi parola la fame di calcio della piazza ionica. Dopo una stagione vissuta tra difficoltà, speranze e voglia di riscatto, la città ha risposto presente senza esitazioni, trasformando la prevendita in un autentico assalto ai ticket.

Sui social, intanto, è esplosa la reazione dei tifosi. C’è chi è riuscito ad acquistare il proprio posto all’ultimo secondo e chi invece è rimasto fuori nonostante il collegamento immediato all’apertura della prevendita. Una situazione che conferma quanto fosse alta l’attesa per una gara che vale tantissimo, non solo sul piano sportivo ma anche emotivo.

Taranto – Canosa non sarà soltanto una finale playoff di Eccellenza. Sarà una partita carica di tensione, orgoglio e passione, con un’intera tifoseria pronta a spingere i rossoblù in un’atmosfera che si preannuncia incandescente.