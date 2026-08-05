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Manca sempre meno all’inizio dei XX Giochi del Mediterraneo Taranto 2026 e cresce l’entusiasmo per l’arrivo di migliaia di atleti, tecnici e delegazioni provenienti da tutto il bacino del Mediterraneo. La città si prepara a vivere uno degli eventi sportivi più importanti della sua storia e lo fa mettendo a punto anche il grande sistema di accoglienza che ospiterà i protagonisti della manifestazione.

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Il Comitato Organizzatore ha infatti ufficializzato l’accordo per l’arrivo della Romantika, il cruise-ferry della compagnia estone Tallink che raggiungerà Taranto il 17 agosto. La nave affiancherà Aroya, già destinata all’accoglienza delle delegazioni, dando vita a un vero e proprio Villaggio Mediterraneo galleggiante ormeggiato presso la Stazione Navale Mar Grande.

Le due navi rappresenteranno molto più di un semplice luogo dove dormire: saranno il punto di incontro di atleti provenienti da decine di Paesi, uno spazio dove culture, lingue e tradizioni diverse si incontreranno all’insegna dello sport, dell’amicizia e della fratellanza.

Per Taranto e per tutto il territorio è un momento speciale. L’attesa cresce di giorno in giorno e l’entusiasmo è sempre più palpabile. I Giochi non saranno soltanto una grande competizione sportiva, ma anche un’occasione unica per mostrare al mondo l’ospitalità, il calore e la bellezza della città e dell’intera provincia.

Con una capacità di circa 1.200 persone, la Romantika, insieme ad Aroya, ospiterà centinaia di atleti e componenti delle delegazioni internazionali, offrendo standard di accoglienza di livello internazionale. A coordinare simbolicamente la vita del Villaggio Mediterraneo sarà Alessia Maurelli, plurimedagliata olimpica ed ex capitana della Nazionale italiana di ginnastica ritmica, nominata sindaca del Villaggio.

Intanto il conto alla rovescia continua. Dal 21 agosto al 3 settembre, Taranto diventerà la capitale dello sport del Mediterraneo e l’auspicio di tutti è che ogni atleta possa sentirsi a casa.

Le strutture sono pronte, l’organizzazione entra nella fase finale e anche i cittadini attendono con curiosità ed emozione l’arrivo delle delegazioni. Saranno giorni di sport, festa e condivisione, in cui Taranto avrà l’opportunità di accogliere il Mediterraneo a braccia aperte e lasciare un ricordo indelebile a chi arriverà da ogni angolo del mare che unisce i popoli.