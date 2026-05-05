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I poliziotti della Squadra Volante di Taranto sono intervenuti presso un supermercato del centro città dopo aver ricevuto la segnalazione di una rapina appena compiuta. Ascoltando il personale dell’esercizio commerciale e della vigilanza, gli agenti della Volante hanno appreso che il giovane uscito dalla cassa con in spalla uno zaino presumibilmente pieno di prodotti alimentari appena prelevati dagli scaffali del magazzino vistosi scoperto, avrebbe spintonato l’addetto alla sicurezza per poi darsi alla fuga. Il ladro con degli inconfondibili occhiali da sole di colore bianco, è stato rintracciato e fermato poco distante. Per lui è scattato l’arresto. La refurtiva occultata nello zaino per un valore di circa 100 euro è stata restituita ai legittimi proprietari.

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