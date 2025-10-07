Pubblicità in concessione a Google

Lavori stradali sul Ponte Punta Penna, avviato il dialogo istituzionale Comune-Anas, per minimizzare i disagi.

Pubblicità in concessione a Google

Nei giorni scorsi il Comune di Taranto ha avviato un proficuo dialogo istituzionale con Anas S.p.A., al fine di evitare disagi ai cittadini. L’amministrazione e la società si sono confrontate sui futuri cantieri e sull’impatto dei lavori in termini di viabilità e sicurezza stradale.

Obiettivo comune è la garanzia delle tempistiche, l’efficienza nella realizzazione, ma anche la necessità che i lavori non impattino negativamente sulle arterie stradali coinvolte.

Il dialogo costruttivo ha già portato a un primo risultato concreto: gli interventi di manutenzione previsti, a partire dal prossimo 13 ottobre, sul Ponte Punta Penna (SS7 Ter), si svolgeranno nelle ore notturne, nella fascia oraria 21:00 – 6:00. Si tratta di lavori di adeguamento dei giunti dell’opera d’arte che collega i due seni del Mar Piccolo. La durata prevista è di 30 giorni.

Il Comune di Taranto ha così raccolto le indicazioni arrivate da associazioni di categoria e cittadini, impegnandosi, in accordo con Anas S.p.A. — che si ringrazia per la proficua collaborazione avviata— a limitare i disagi in un tratto stradale particolarmente trafficato durante il giorno, evitando lunghe code di mezzi e conseguenti ritardi.

Ponte Punta Penna: un ponte tra i due “seni” del Mar Piccolo

Il Ponte Punta Penna Pizzone, anche noto come Ponte Aldo Moro, è una delle infrastrutture più significative di Taranto. Il ponte collega Punta Penna con Punta Pizzone, nei pressi del restringimento naturale che separa i due “seni” del Mar Piccolo.

Caratteristiche tecniche

È lungo circa 1.909 metri e raggiunge un’altezza di 45 metri sul livello del mare .

La struttura è realizzata in calcestruzzo precompresso , su progetto dell’ingegnere Giorgio Belloni .

Quando fu costruito, era considerato tra i ponti marini più imponenti d’Europa.

Il ponte poggia su 14 campate e ha due carreggiate, complessivamente quattro corsie di marcia.

Inaugurato il 30 luglio 1977 .

In seguito (nel 1978) fu intitolato allo statista Aldo Moro.

Storia e motivazioni

L’esigenza di realizzare questo ponte nasce negli anni Sessanta, in risposta all’aumento del traffico veicolare e all’espansione urbana di Taranto, che richiedeva collegamenti migliori tra le parti nord e sud della città, soprattutto quando il ponte girevole cittadino veniva aperto per il transito navale.

Il costo dell’opera fu ingente: per la sola costruzione si parla di quasi 26 miliardi di lire dell’epoca, cui si aggiunsero circa 15 miliardi per opere complementari di viabilità.

Nei testi storici e nelle opere di ricerca locale si ipotizza che già in epoca antica vi fosse una sorta di collegamento (sia naturale sia artificiale) tra Punta Penna e Punta Pizzone, poi perduto o demolito nei secoli.

Ruolo urbano e criticità

Il ponte svolge un ruolo strategico nel sistema viario di Taranto, fungendo da collegamento diretto tra zone che altrimenti resterebbero isolate durante le aperture del ponte girevole cittadino.

È anche importante per infrastrutture indirette: alcune condotte idriche attraversano zone adiacenti al ponte e sono oggetto di interventi di manutenzione / risanamento. Ad esempio, nel 2022 sono partiti lavori di risanamento delle condotte idriche nei pressi del ponte, con un impegno finanziario significativo (~ 27 milioni di euro).

Si discute anche di valorizzare o dare una funzione più estetica / turistica al ponte: per i Giochi del 2026 è stato proposto di realizzare un passaggio ciclopedonale sospeso sotto il ponte, lungo circa 2 chilometri, che offrirebbe viste panoramiche sui due seni del Mar Piccolo.

Il ponte possiede già belvedere / balconate (3 per lato) adiacenti alle carreggiate, ma l’accesso è in alcuni casi complicato.

Simbolismo e percezione locale

Per Taranto, il ponte non è solo infrastruttura: è un simbolo di connessione, di “unione” tra le parti del territorio che il mare divide. La sua visione elevata (45 metri) e il panorama che offre sono spesso al centro di fotografie, racconti e valorizzazioni paesaggistiche.