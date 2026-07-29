Taranto, 29 luglio 2026 – Prelievo di organi al SS. Annunziata: il ringraziamento della Asl Taranto alla famiglia del donatore.

Si è concluso nella mattinata di oggi, all’ospedale SS. Annunziata di Taranto, il prelievo di organi e tessuti di un uomo di 39 anni, deceduto nella mattinata di ieri a seguito di un grave incidente.

Dopo il periodo di osservazione di sei ore previsto dalla normativa vigente, il consenso espresso dai familiari aventi diritto ha reso possibile l’avvio delle procedure di prelievo di organi e tessuti per la donazione, concluse questa mattina. Le operazioni sono state eseguite dall’équipe dedicata ai prelievi della Struttura Complessa di Anestesia e Rianimazione dell’Ospedale SS. Annunziata, guidata dai dottori Pasquale Massimilla e Doriana Benefico, con il coinvolgimento dei professionisti della Rete Trapianti impegnati nelle diverse fasi del percorso.

Queste le parole di cordoglio di Vito Bavaro, Direttore Generale della Asl Taranto, a nome di tutta l’Azienda: «Ogni donazione porta con sé una storia personale e familiare che merita il massimo rispetto. Per questo desideriamo esprimere la nostra vicinanza alla moglie e ai familiari del donatore e ringraziarli per questa decisione, coraggiosa e generosa, assunta in un momento di profondo dolore. A loro va la gratitudine di tutta la Asl Taranto perché, con il consenso espresso, hanno reso possibile un gesto che offrirà una concreta possibilità di vita ad altre persone».