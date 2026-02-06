Pubblicità in concessione a Google

È stato presentato presso la Terapia Intensiva Neonatale (TIN) e Neonatologia dell’Ospedale Santissima Annunziata il progetto “Musicoterapia in terapia intensiva neonatale e neonatologia”, a cura della dottoressa Ilaria Fico, musicoterapeuta perinatale, la cui realizzazione è sostenuta dall’associazione ionica Delfini & Neonati, da anni al fianco dell’Unità Operativa diretta dalla dottoressa Lucrezia De Cosmo.

La nascita pretermine comporta spesso un distacco precoce della diade madre–figlio, un evento che può essere vissuto come profondamente traumatico sia dalla madre sia dal neonato. La TIN rappresenta un luogo di cura fondamentale e altamente specializzato, ma caratterizzata da stimoli sonori e ambientali molto diversi da quelli intrauterini.

Obiettivo della musicoterapia è proprio quello di umanizzare le cure, favorire lo sviluppo neurofisiologico del neonato e il benessere dell’intera famiglia. Attraverso stimoli sonori naturali e rassicuranti, il musicoterapeuta promuove il contatto emotivo e facilita il processo di riavvicinamento (reattachment) tra genitori e neonato.

Il progetto si basa sui principi della Family Centered Care, secondo cui la presa in carico coinvolge il neonato e l’intera unità familiare. Gli interventi sono personalizzati e modulati in base allo stato comportamentale del neonato e ai suoi parametri clinici, con un’intensità sonora compresa tra 30 e 50 dB, nel rispetto della sua sensibilità sensoriale.

Tra gli effetti osservati e documentati in letteratura, e perseguiti dal progetto, vi sono la stabilizzazione del ritmo sonno–veglia; la promozione della suzione non nutritiva e il miglioramento della tolleranza all’alimentazione, con conseguente incremento del peso nel neonato; il rafforzamento del legame genitori–figlio con la riduzione dell’ansia genitoriale; supporto all’allattamento e al contatto affettivo.