Aria fredda e cieli spesso sereni stanno facendo scendere parecchio le temperature nelle zone interne della provincia di Taranto, con valori che, specie tra campagne e aree più esposte al raffreddamento notturno, diventano tipicamente invernali (“da neve”) anche senza precipitazioni nevose.

Dove si sente di più il freddo (minime e massime di oggi)

• Grottaglie: massima attorno a 12°C, ma minima fino a -2°C → rischio gelate nelle ore notturne e all’alba.

• Ginosa: massima circa 8°C, minima -1°C → freddo pungente, possibile brina.

• Massafra: massima intorno a 9°C, minima circa 3°C.

• Manduria: massima circa 10°C, minima intorno a 3°C.

• Martina Franca: giornata molto ventosa, massima circa 10°C, minima intorno a 4°C (il vento aumenta la sensazione di freddo).

• Taranto città (costa): più “mite” rispetto all’interno, con massima circa 12°C e minima intorno a 4°C.

Vento e attenzione in strada

Per la Puglia risulta attivo un allarme giallo per vento (fino a lunedì alle 18:59 CET): nelle zone esposte possono esserci raffiche e qualche disagio, soprattutto lungo i tratti più aperti e costieri.

Consiglio “smart” (pratico e rapido)

Se ti muovi presto o rientri tardi: occhio a ponti, viadotti e strade di campagna, dove con minime sotto zero può comparire ghiaccio sottile. E per chi ha piante sensibili o impianti esterni: meglio proteggerli nelle ore notturne nelle aree interne.