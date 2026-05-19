Pubblicità in concessione a Google

Ogni anno in Italia oltre 60.000 persone muoiono per arresto cardiaco improvviso. In molti casi, un intervento tempestivo da parte di un semplice cittadino — anche senza essere un medico — potrebbe salvarle. Conoscere le tecniche salvavita non è un privilegio riservato ai professionisti della salute: è una responsabilità collettiva.

Pubblicità in concessione a Google

Cosa Sono le Tecniche Salvavita?

Le tecniche salvavita sono procedure di primo soccorso che consentono di intervenire prontamente in situazioni di emergenza medica prima dell’arrivo dei soccorsi. Le principali includono:

Rianimazione cardiopolmonare (RCP o CPR) : una sequenza di compressioni toraciche e ventilazioni artificiali che mantiene in circolo il sangue ossigenato quando il cuore smette di battere.

: una sequenza di compressioni toraciche e ventilazioni artificiali che mantiene in circolo il sangue ossigenato quando il cuore smette di battere. Manovra di Heimlich : tecnica per disostruire le vie aeree in caso di soffocamento negli adulti.

: tecnica per disostruire le vie aeree in caso di soffocamento negli adulti. Disostruzione pediatrica : manovre specifiche per lattanti e bambini, diverse da quelle degli adulti e fondamentali da conoscere per genitori e educatori.

: manovre specifiche per lattanti e bambini, diverse da quelle degli adulti e fondamentali da conoscere per genitori e educatori. Utilizzo del defibrillatore (DAE): dispositivi sempre più diffusi in luoghi pubblici, semplici da usare anche senza formazione medica.

Secondo le linee guida dell’American Heart Association, aggiornate periodicamente sulla base delle più recenti evidenze scientifiche, la corretta esecuzione della RCP da parte di un testimone presente può raddoppiare o addirittura triplicare le probabilità di sopravvivenza dopo un arresto cardiaco.

Perché Imparare le Manovre Salvavita È Fondamentale

1. I Primi Minuti Sono Decisivi

In caso di arresto cardiaco, ogni minuto senza intervento riduce le probabilità di sopravvivenza del 10%. Il Sistema di Emergenza 118 impiega mediamente 8-12 minuti per raggiungere il paziente. Chi è presente sul posto — un familiare, un passante, un collega — rappresenta il primo vero anello della catena della sopravvivenza.

2. Il Soffocamento nei Bambini: un’Emergenza Silenziosa

I bambini, e in particolare i lattanti, sono particolarmente esposti al rischio di soffocamento da corpo estraneo. Le manovre di disostruzione pediatrica seguono protocolli diversi da quelli degli adulti: conoscerle può essere determinante in quei secondi in cui ogni azione conta.

3. La Conoscenza Riduce il Panico

Uno degli ostacoli principali all’intervento in emergenza è il panico da incapacità: la paura di fare del male o di agire in modo errato blocca anche le persone più coraggiose. Una formazione adeguata trasforma l’ansia in azione consapevole.

4. Il Primo Soccorso è un Atto Civico

In molti paesi europei — Germania, Francia, Spagna — la formazione al primo soccorso è parte integrante del curriculum scolastico e del percorso per la patente di guida. In Italia il percorso è ancora in evoluzione, ma la sensibilità crescente verso questi temi sta producendo iniziative preziose a livello locale.

Chi Dovrebbe Imparare le Tecniche Salvavita?

La risposta più corretta è: tutti. Ma alcune categorie hanno una priorità ancora maggiore:

Genitori e nonni — i bambini trascorrono la maggior parte del tempo in famiglia; un genitore formato è il primo soccorritore più efficace.

— i bambini trascorrono la maggior parte del tempo in famiglia; un genitore formato è il primo soccorritore più efficace. Insegnanti e educatori — a contatto quotidiano con decine di bambini in ambienti dove le emergenze possono verificarsi.

— a contatto quotidiano con decine di bambini in ambienti dove le emergenze possono verificarsi. Operatori sportivi e allenatori — frequenti casi di malore durante l’attività fisica, anche in età giovanile.

— frequenti casi di malore durante l’attività fisica, anche in età giovanile. Lavoratori in luoghi affollati — centri commerciali, ristoranti, uffici: sapersi orientare in un’emergenza protegge tutti.

Un’Opportunità Concreta a Grottaglie: “Manovre per la Vita”

Proprio in questa direzione si muove un’iniziativa esemplare organizzata dal Comune di Grottaglie. Per chi segue le notizie e gli eventi della città, tutti i dettagli sono disponibili anche su Grottaglie in Rete, il blog di riferimento per la comunità locale.

Sabato 23 maggio 2026, a partire dalle ore 9:00, l’aula consiliare del Comune di Grottaglie ospiterà l’incontro formativo “Manovre per la Vita”, dedicato alle tecniche di rianimazione cardiopolmonare e di disostruzione delle vie aeree nel bambino e nel lattante.

I Dettagli dell’Evento

Info Dettaglio 📅 Data Sabato 23 maggio 2026 🕘 Orario dalle ore 9:00 📍 Luogo Aula Consiliare del Comune di Grottaglie 💶 Costo Gratuito per i 👥 Destinatari Genitori degli alunni delle scuole dell’infanzia “La Sorte” e “Campitelli”

I Relatori

All’evento prenderanno parte:

Mario Balzanelli — Presidente Nazionale SIS 118

— Presidente Nazionale SIS 118 Pierpaolo Volpe — Presidente dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Taranto

Saranno presenti anche le istituzioni cittadine: il Sindaco Ciro D’Alò, l’Assessore agli Affari Istituzionali Maurizio Stefani e il Consigliere Comunale Leonardo Attanasio.

Perché Partecipare

Questa iniziativa è un’occasione rara: ricevere formazione gratuita da professionisti di altissimo livello, in un contesto istituzionale che dimostra quanto la sicurezza delle famiglie sia una priorità reale per la comunità di Grottaglie. Non limitarsi a “saper chiamare il 118”, ma diventare parte attiva della catena del soccorso.

Come Trovare Corsi di Primo Soccorso nella Tua Zona

Se non abiti a Grottaglie o vuoi approfondire ulteriormente, ecco dove cercare formazione certificata:

Croce Rossa Italiana — corsi BLS-D (Basic Life Support and Defibrillation) disponibili in tutta Italia

— corsi BLS-D (Basic Life Support and Defibrillation) disponibili in tutta Italia ANPAS e Pubbliche Assistenze locali — spesso organizzano corsi gratuiti o a costi contenuti

— spesso organizzano corsi gratuiti o a costi contenuti ASL di competenza — programmi formativi per cittadini e famiglie

— programmi formativi per cittadini e famiglie Scuole e associazioni sportive — crescente diffusione di corsi interni

Domande Frequenti sulle Tecniche Salvavita

Quanto dura un corso di primo soccorso? I corsi base BLS-D durano generalmente 4-8 ore. Quelli specifici per la disostruzione pediatrica possono essere completati in una sola mattinata, come nel caso dell’evento di Grottaglie.

Le tecniche salvavita vanno ripetute periodicamente? Sì. Le linee guida internazionali raccomandano un aggiornamento ogni 1-2 anni per mantenere efficaci le competenze acquisite.

Conclusione: Non Aspettare che Accada

Le tecniche salvavita non si imparano dopo un’emergenza. Si imparano prima, quando si ha il tempo di farlo con calma, con gli strumenti giusti e le mani di qualcuno esperto che ti guidano. Ogni persona formata è un presidio di sicurezza per la propria famiglia, il proprio quartiere, la propria città.

Se hai l’opportunità di partecipare a un corso — come quello di Grottaglie del 23 maggio — non sprecarla. Potresti un giorno salvare una vita.

Fonti: Ministero della Salute, American Heart Association, Istituto Superiore di Sanità, SIS 118.