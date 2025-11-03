Pubblicità in concessione a Google

Tragedia ieri nelle campagne di Leporano, in provincia di Taranto, dove un uomo di 54 anni ha perso la vita in un drammatico incidente agricolo.

La notizia ha scosso profondamente la comunità leporanese. Per rendere omaggio alla vittima e stringersi simbolicamente attorno alla famiglia colpita da questo lutto, il sindaco ha proclamato per oggi una giornata di lutto cittadino, con bandiere a mezz’asta e un invito a sospendere, ove possibile, i momenti di festa e intrattenimento.

Trattore si ribalta in campagna nel Tarantino, muore 54enne. A Leporano, schiacciato dal mezzo durante lavori in un terreno #ANSA https://t.co/ima4jzl6b2 — Ansa Puglia (@AnsaPuglia) November 2, 2025