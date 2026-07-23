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Dopo settimane segnate dall’anticiclone nord-africano e da un’ondata di calore che ha portato le temperature fino a 45°C in diverse zone d’Italia, il maltempo torna protagonista anche in Puglia. Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato per giovedì 23 luglio un bollettino di allerta gialla per temporali che riguarda l’intera regione, con validità inizialmente fissata dalle ore 14 per dieci ore e successivi aggiornamenti che estendono l’attenzione anche alla giornata di venerdì 24 luglio.

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Le zone più esposte restano quelle del basso Adriatico, dall’Abruzzo fino alla Puglia, con particolare attenzione al settore garganico e alla dorsale adriatica. L’avviso segnala il rischio di rovesci intensi, grandinate e raffiche di vento fino a burrasca, fenomeni che nelle ore precedenti hanno già causato disagi in altre regioni del versante adriatico, tra cui danni segnalati in Emilia-Romagna e nelle Marche.

Cosa cambia rispetto ai giorni scorsi

La svolta meteorologica arriva dopo giorni dominati da caldo intenso e afa anche notturna. Il bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute segnalava ancora diverse città con bollino rosso, il livello massimo di rischio per la salute della popolazione, ma da giovedì l’anticiclone africano perde progressivamente compattezza, sostituito da correnti più instabili che portano un deciso calo termico su gran parte del Paese, Puglia compresa.

Gli esperti sottolineano però che la tregua sarà breve: le proiezioni indicano un nuovo rialzo delle temperature già dalla settimana prossima, con il rischio di una quarta ondata di calore tra fine luglio e inizio agosto.

I consigli di autoprotezione

In vista dei fenomeni previsti, la Protezione Civile raccomanda alcune semplici misure di prudenza:

Evitare spostamenti non necessari nelle ore centrali dell’allerta;

Mettere al sicuro oggetti esposti che potrebbero essere danneggiati da pioggia o grandine;

Prestare attenzione a strade allagate e non transitare nei sottopassi in caso di accumulo d’acqua;

Evitare di sostare sotto alberi o strutture precarie durante i temporali;

Prestare attenzione alle raffiche di vento, soprattutto nelle zone costiere.

La situazione nel Tarantino

Anche l’area di Taranto, e nello specifico il territorio di Grottaglie, rientra tra le zone interessate dall’allerta gialla per la giornata di giovedì. Il calo delle temperature, atteso già a partire dalla serata di mercoledì, dovrebbe portare un sollievo dopo giorni di caldo intenso, ma la fase di instabilità richiede comunque attenzione, soprattutto nelle ore pomeridiane e serali quando è più probabile la formazione di temporali, anche di forte intensità.

Si raccomanda alla cittadinanza di seguire gli aggiornamenti ufficiali della Protezione Civile e di adottare le normali precauzioni in caso di temporali e vento forte.