Pubblicità in concessione a Google

Ci sono luoghi dove la cucina non è solo nutrimento, ma esperienza. Macchiaviva Bistrot si conferma ancora una volta tra questi. L’autunno 2025 ha portato con sé piatti avvolgenti, sapori decisi e un pubblico sempre più innamorato della proposta gastronomica firmata dallo chef Luigi Pizzoleo.

Pubblicità in concessione a Google

Il menù autunnale si è rivelato un vero trionfo. Tra le portate più amate, tre piatti si sono imposti su tutti, conquistando occhi e palati: i ravioli homemade con ripieno di gamberi e burrata, la sorprendente parmigiana di zucca e l’intramontabile filetto di manzo cotto alla perfezione.

Leggi il nostro articolo sul nuovo menù autunnale che ha fatto innamorare Grottaglie.

Indice dei contenuti

Un menù stagionale che ha fatto centro

Nel panorama gastronomico pugliese, Macchiaviva continua a distinguersi per una proposta che riesce a fondere tradizione e innovazione con sensibilità ed eleganza. Il menù autunnale, lanciato a fine settembre, è stato un manifesto della stagionalità in cucina, valore cardine della filosofia dello chef Pizzoleo.

Un trionfo di sapori autentici, ingredienti freschi e scelte audaci. Ogni piatto raccontava la stagione con equilibrio e intensità, in un crescendo di emozioni sensoriali che ha saputo attrarre clienti locali e non solo.

Scopri di più su cosa significa cucinare seguendo la stagionalità e perché è sempre più apprezzato da gourmet e chef stellati.

I tre piatti più amati: ravioli, parmigiana e filetto

Tra le proposte autunnali, un piatto in particolare ha conquistato tutti: i ravioli homemade ripieni di gamberi e burrata, adagiati su una vellutata bisque di crostacei. Un vero capolavoro gastronomico che ha messo d’accordo clienti affezionati e nuovi ospiti, diventando il simbolo di questa stagione.

Altro grande protagonista è stata la parmigiana di zucca. Vegetariana, leggera ma ricca di gusto, ha sorpreso anche i palati più esigenti grazie alla sua cremosità e alla perfetta armonia tra dolcezza e sapidità. Un piatto che dimostra come la cucina vegetale possa essere elegante e avvolgente.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @macchiaviva_bistrot_grottaglie

E non poteva mancare un grande classico della carne: il filetto di manzo. Tenerissimo, servito con contorni stagionali, ha riscosso un enorme successo tra chi ama sapori decisi e cotture perfette.

Una triade che rappresenta perfettamente lo spirito di Macchiaviva: attenzione alla materia prima, rispetto del prodotto, presentazione impeccabile.

Una breve pausa prima del gran ritorno

Dopo settimane intense e una stagione ricca di soddisfazioni, il bistrot si prende ora una breve pausa. Macchiaviva resterà chiuso fino al 19 novembre, per consentire allo staff di rifiatare, preparare le novità in arrivo e organizzare la prossima fase del percorso.

È una pausa necessaria, quella che solo chi lavora con passione e metodo sa prendersi: per riflettere, migliorare, studiare nuove idee e tornare più ispirati che mai.

Giovedì d’Autore: musica e gusto per la riapertura

Il 20 novembre, il Macchiaviva riapre le sue porte con un evento speciale: torna Giovedì d’Autore, il format che unisce buona musica d’autore e alta cucina. Un appuntamento che ormai è diventato culto tra i clienti abituali e occasione imperdibile per chi vuole scoprire il bistrot anche attraverso note, emozioni e contaminazioni artistiche.

L’atmosfera del Macchiaviva si tingerà di suoni raffinati, accompagnando ogni piatto in una vera esperienza multisensoriale. Quale miglior modo per dare il benvenuto alla nuova stagione?

Leggi come la musica dal vivo nei ristoranti stia diventando parte dell’esperienza gastronomica e non perdere l’occasione di tornare (o scoprire) Macchiaviva, in un momento di autentico splendore.

Lasciati guidare dal gusto, dal suono e dalla passione. Prenota il tuo tavolo (377937477) per la serata di apertura o scegli di assaporare la magia nei giorni successivi.