Pubblicità in concessione a Google

Tutto pronto per il D’Alò bis. In queste ore i neo (e riconfermati) consiglieri comunali riceveranno la convocazione per il primo consiglio comunale. La prima seduta è convocata dal Sindaco, entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, con appositi avvisi scritti notificati almeno cinque giorni prima dell’adunanza.

Pubblicità in concessione a Google

Il Consiglio Comunale, depositario della volontà dei cittadini di Grottaglie, eletto a suffragio popolare diretto, è l’organo destinato ad assumere il potere sovrano popolare.

Ricordiamo che sono organi del Consiglio Comunale: Iil Presidente, il Vice Presidente, i Gruppi Consiliari, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari, le Commissioni Consiliari, il Consigliere Anziano.

Consigliere anziano è Presidente del Consiglio per la prima seduta o fino a quando non viene nominato

Proprio quest’ultimo sarà protagonista del primo consiglio comunale a Grottaglie. Il Consigliere anziano presiede il Consiglio Comunale fino alla elezione del Presidente del Consiglio ed esercita gli stessi poteri di questi nel rispetto dello Statuto e del presente regolamento.

Chi è il consigliere anziano?

Secondo il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 – Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali. Art. 40 è consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell’articolo 73 con esclusione del sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di sindaco, proclamati consiglieri ai sensi del comma 11 del medesimo articolo 73.

Art. 40. Convocazione della prima seduta del consiglio

DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267

TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

a norma dell’articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265

(G.U. n. 227 del 28 settembre 2000, s.o. n. 162/L)

1. La prima seduta del consiglio comunale e provinciale deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

2. Nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, la prima seduta, è convocata dal sindaco ed è presieduta dal consigliere anziano fino alla elezione del presidente del consiglio. La seduta prosegue poi sotto la presidenza del presidente del consiglio per la comunicazione dei componenti della giunta e per gli ulteriori adempimenti. E’ consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell’articolo 73 con esclusione del sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di sindaco, proclamati consiglieri ai sensi del comma 11 del medesimo articolo 73.

Art. 73. comma 11

11. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di sindaco, non risultati eletti, collegati a ciascuna lista che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più liste al medesimo candidato alla carica di sindaco risultato non eletto, il seggio spettante a quest’ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate.