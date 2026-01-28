Tutto pronto per il Grande Carnevale a Grottaglie

Pubblicità in concessione a Google

Il Carnevale è una di quelle feste capaci di mettere tutti d’accordo: grandi e piccoli, famiglie, bambini e nonni. È colore, musica, leggerezza. Ed è soprattutto un momento di condivisione che, negli ultimi anni, è tornato a vivere anche a Grottaglie, riscuotendo un entusiasmo crescente.

Il Carnevale, una festa che fa bene alla comunità

Il Carnevale non è solo maschere e coriandoli. È gioia collettiva, è voglia di stare insieme, di ritrovarsi negli spazi comuni della città. Non a caso, ogni volta che torna, riesce a coinvolgere un pubblico sempre più ampio, segno di quanto questa tradizione sia ancora sentita e amata.

Una festa che affonda le sue radici nella storia e nella cultura popolare, come raccontato anche dalla tradizione del Carnevale, ma che a Grottaglie ha saputo rinnovarsi con una formula semplice e partecipata.

Il ritorno del Carnevale a Grottaglie

Negli ultimi anni il Carnevale è tornato ad animare il cuore della città con un successo evidente. La risposta delle persone racconta più di mille parole: piazze piene, bambini sorridenti, famiglie che scelgono di trascorrere il pomeriggio insieme, all’aperto, condividendo un momento di festa.

Un ritorno possibile grazie all’impegno delle associazioni del territorio e alla collaborazione con realtà come l’AVIS e il gruppo Ohana, incontrate anche da Carlo Caprino nel percorso di preparazione dell’evento.

L’appuntamento in piazza: data, luogo e programma

L’appuntamento è fissato per domenica 15 febbraio, a partire dalle ore 17, nella centralissima piazza Regina Margherita. Una scelta non casuale: il Carnevale, a Grottaglie, si vive in piazza, nel cuore della città.

Il programma prevede musica, giochi per i bambini, animazione ed effetti speciali, con un pomeriggio pensato per divertire e coinvolgere tutta la famiglia, in un clima sereno e inclusivo.

Un Carnevale vissuto insieme, senza sfilate

Niente sfilate, niente percorsi complicati: la festa resta concentrata in piazza, per favorire la partecipazione e la convivialità. Una formula che negli anni ha dimostrato di funzionare e che rispecchia il desiderio di vivere il Carnevale come momento spontaneo, accessibile e condiviso.

Un modo semplice ma efficace per riportare le persone negli spazi pubblici e rafforzare il senso di comunità.

Il valore sociale dell’iniziativa

Eventi come questo confermano quanto la città abbia bisogno di occasioni di incontro e leggerezza. Il Carnevale diventa così non solo una festa, ma anche un segnale positivo: Grottaglie risponde, partecipa e dimostra di amare queste iniziative.

Hai informazioni o foto sull’evento? Puoi inviare una segnalazione alla redazione: eventuali aggiornamenti verranno aggiunti all’articolo.